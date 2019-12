Sánchez, dispuesto a hablar con Ciudadanos, vuelve a pedir la abstención del PP

Este lunes, fuentes de la Moncloa han confirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está dispuesto a hablar con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a propósito de una ">oferta que le ha hecho por carta, donde le transmite su propuesta de "un pacto constitucionalista y moderado" entre el PSOE, el PP y Cs.

La dirigente de la formación naranja ha ido más allá, y ha pedido una reunión en la que participe el candidato socialista, el presidente del PP, Pablo Casado, y ella misma. Horas más tarde, en rueda de prensa, era Pedro Sánchez requería la abstención del PP y Cs, justo antes de volver a verse este martes con ERC en el Congreso de los Diputados, abstención que ha recibido la categórica negativa de los populares.

Entretanto, fuentes del Gobierno no descartan que tenga lugar el encuentro entre Arrimadas y Sánchez, aunque en principio solo quieren que sea a dos bandas, sin necesidad por tanto de incluir en esa reunión a Pablo Casado. En todo caso, ese encuentro no se celebraría antes de que el presidente acabe con sus compromisos internacionales que tiene fijados esta semana, entre ellos la Cumbre del Clima. Lo cual significa, que el dirigente socialista no quiere hablar con Ciudadanos antes de que se se constituyan las cámaras, y en cualquier caso, antes de encontrarse con ERC, con quien tiene una cita prevista este martes, además de con JXC.

Arrimadas aboga por una "mayoría sólida" de 221 escaños: PSOE, PP, Cs y Navarra Suma

Fuentes de Cs consultadas por elEconomista daban constancia del envío de la misiva, y de la respuesta que fuentes de Moncloa ha dado a la prensa en relación al ofrecimiento. Pero Cs señala que el Gobierno no se ha puesto en contacto con la formación naranja. Y el Partido Popular, por su parte, también asegura que los de Arrimadas no les han hecho llegar ninguna reunión a tres.

En la carta, Arrimadas propone a Sánchez la que considera que es "la mejor alternativa para España", que sería sumar una "mayoría sólida" de 221 escaños, los de PSOE, PP, Cs y Navarra Suma. Los grupos "constitucionalistas y moderados" podrían alcanzar un pacto para "impulsar grandes acuerdos de Estado", añade. Para hacer posible esta alternativa, Sánchez debe romper con Podemos y negarse a negociar con los nacionalistas.

Esquerra desdeña las prisas

Entretanto, ERC ya ha adelantado este lunes que no tiene prisa en cerrar la negociación de investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, con lo que las fechas sobrepasan el calendario de Navidad y se van, como poco, a la segunda semana de enero.

A las puertas del segundo encuentro con el PSOE, ERC subraya que la importancia de las negociaciones se centrarán en la garantía de los compromisos adquiridos, más que en las medidas económicas. De hecho, rechazan hablar de competencias, pero sí exigen hacerlo del "conflicto político y sobre soberanía". Al menos así lo ha afirmado este lunes, Pere Aragonès, de visita en Madrid, rebajando las posibilidades de una investidura antes de Navidad. Gabriel Rufián, por su parte, abundó que un buen acuerdo "es incompatible con las prisas" y que "hoy por hoy, ERC está en el no", y aseguró que no tiene "prisas" ni "presiones externas".

Además del PNV, quien apremió a la formación de Gobierno fue Pablo Iglesias, porque, según él, si no se constituye antes de Navidad, generará malestar en una parte de la ciudadanía.

El poder de la izquierda

Este martes se constituye la Mesa del Congreso, poniendo en marcha la nueva legislatura. Sus señorías elegirán con su voto los nombres del nuevo presidente-a, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Según los últimos movimientos del Partido Popular, la configuración de la Mesa podría repartirse de este modo: tres puestos para el PSOE –previsiblemente la presidencia–, dos para Unidas Podemos, dos para el Partido Popular, uno para Vox y uno para Cs. Aunque los de Santiago Abascal, a última hora del lunes, estaban decididos a bloquear a Ciudadanos, autoexcluyéndose de la Mesa y perdiendo su representación en el órgano de Gobierno más importante del Congreso.