Pablo Casado pregunta cinco veces a Pedro Sánchez qué es una nación, y éste contesta: "raca, raca"

Uno de los momentos más polémicos del debate electoral de este lunes fue el encontronazo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El motivo fue Cataluña y las transferencias que uno y otro se echaron en cara, pero sobre todo, la esperada pregunta de, ¿qué es una nación?, cuestión que fue formulada por el líder del PP hasta en cinco ocasiones, y que el candidato socialista fue sorteando como podía, hasta llegar a la conclusión de que el Partido Popular ahora tiene ese "raca raca", como en abril tenía el de los indultos. Finalmente, fue Casado quien contestó por Sánchez. elecciones del 10-N.

Pedro Sánchez inició su intervención reprochando a Pablo Casado que antes de dar lecciones –una de las expresiones más acuñadas a lo largo del debate– recuerde quién transfirió a Cataluña las competencias de Tráfico, Prisiones o Seguridad, e incluso el indulto a los terroristas de Terra Iure. "Se les fugó Puigdemont, por tanto, un poco de humildad", espetó Sánchez a su rival político.

La carta de los estatutos

Fue en ese preciso instante cuando Pablo Casado formuló la pregunta por primera vez: "Señor Sánchez, ¿Cataluña es una nación?". Pregunta sin contestar, y donde el secretario general de los socialistas echó mano de los estatutos de Cataluña, País Vasco, Valencia, pero sin bajar al concepto.

Poco más tarde, Casado vuelve a reformularle la pregunta y añade, "¿sí o no?" sabe qué es una nación. Nuevamente, el silencio es la respuesta.

Por tercera vez, el líder del PP pone la pregunta sobre la mesa, "¿Cataluña es una nación?".

Sánchez saca la retórica de los gobiernos del PP con la ultraderecha en Andalucía, incluso mezcla el asunto con Madrid, y sigue argumentando que "ustedes llevan años gobernando allí, y sabe el señor Casado que en estos estatutos se definen a estas regiones como nacionalidades".

"Le he preguntado si Cataluña es una nación?, cuestiona por cuarta vez Casado. Pero Pedro Sánchez se limita a repetir que esos estatutos "están aprobados por el PSOE y el PP", metiendo también en el saco el de Cataluña.

"Sánchez braza el concepto de plurinacionalidad, un concepto que solo existe en la populista Bolivia de Evo Morales"

"Como no me contesta él, le constestó yo", dijo Casado. "Cataluña es una nación y España es una nación de naciones", expusó emulando a Sánchez. Y fue en es momento en el que candidato socialista, con un lenguaje popular, acusó a Casado de "estar con el raca, raca", para añadir que "en abril estaban con los indultos, y ahora toca las nacionalidades. ¿Qué le vamos a hacer?".

El silencio a sus preguntas no impidió que Pablo Casado siguiera con su discurso. Remató señalando que "una persona que no cree en la nación española no merece presentarse a la presidencia de la nación". "El señor Sánchez –continuó– cuando llama a Iceta por teléfono, que él sí que se lo coge, abraza el concepto de plurinacionalidad, que es un concepto que solo existe en la populista Bolivia de Evo Morales".

"¿Qué hizo en Pedralbes? ¿Qué hizo cuando se decía que la monarquía era franquista, cuando se hablaba de un relator?"

"Usted –añadió– llegó a decir que Madrid era una nación". "¿Qué hizo en Pedralbes? ¿Qué hizo cuando en esa declaración se decía que la monarquía era franquista, cuando se hablaba de un relator, de una policía y de una guardia civil opresoras, donde se decía que la justicia no era independiente, qué ha hecho usted hasta ahora para romper los acuerdos con JxC y ERC en 40 ayuntamientos, y qué con la Diputación de Barcelona que financia con millones de euros para espiar a los niños que hablan castellano?", preguntó.

Lo que ocurre –se extendió Casado– es que necesita los votos del PSC, de Baleares, Valencia, porque allí está pactando con los independentistas. Y usted quiere volver a pactar a partir del 11-N con los que le han hecho presidente. Usted está maniatado", concluyó, no sin antes preguntar por quinta vez consecutiva , ¿qué es para usted una nación? Se lo dijo Patxi López", remachó.