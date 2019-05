Ciudadanos abre la puerta a Gabilondo en Madrid si se aleja del "sanchismo" y promete frenar a Carmena

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este jueves que su partido hará acuerdos para "sacar el populismo" de Madrid y se ha comprometido con que Manuela Carmena "no siga siendo alcaldesa" de la capital. Así, ha insistido en que "no habrá acuerdos posibles" con el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, mientras no se distancie de las políticas de Pedro Sánchez y "asuma postulados de Ciudadanos". Especial Elecciones 26-M.

En una entrevista en TVE, Villegas ha reiterado que Ciudadanos "hará una propuesta capaz de sacar al populismo" del Ayuntamiento y asegura que "cada partido será responsable de su voto, si quieren que Carmena siga o se acabe el populismo", en referencia a un posible apoyo externo de Vox.

"Nuestros votantes prefieren que Carmena no gobierne Madrid y eso vamos a acordar", ha explicado el dirigente de Ciudadanos. Preguntado si apoyaría a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad, a cambio de que la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís llegue al Ayuntamiento de Madrid, ha dicho que "no se trata de un intercambio de cromos", pero ha admitido que ya han empezado a negociar con el PP.

Si bien el vicesecretario general de Ciudadanos no ha descartado la posibilidad de que Villacís llegue a Cibeles. "Mantenemos la esperanza de que nuestros candidatos puedan ser alcaldes de ayuntamientos o presidentes de Comunidades Autónomas", ha concluido.

No cierra la puerta a Gabilondo

Sobre la posibilidad de apoyar al socialista Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad, Villegas ha descartado cualquier pacto mientras no se desmarque de las políticas de Sánchez, haciendo hincapié en el planteamiento del PSOE con Cataluña. "No podremos pactar con un líder del PSOE que esté de acuerdo con los indultos a los golpistas", ha señalado.

"Gabilondo es un uno de los representantes del 'sanchismo' y eso dificulta la posibilidad de que lo apoyemos como presidente", ha manifestado el secretario general de Ciudadanos, que consideraría negociar con el PSOE para formar el gobierno de la Comunidad de Madrid si Gabilondo asume los postulados de Ciudadanos. "No voy a cerrar puertas que puedan estar abiertas, pero a día de hoy, Gabilondo no se aleja del sanchismo", ha indicado.