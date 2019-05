Colau rechaza la oferta de Valls y defiende un pacto entre ERC, BComú y PSC

La alcaldesa en funciones y segunda en las elecciones municipales, Ada Colau, ha dicho este jueves que no es el momento de decidir alcalde sino de que la izquierda sume y ha apostado por un pacto entre ERC, BComú y PSC, dejando a un lado la oferta de Manuel Valls que ha agitado a Ciudadanos.

En una entrevista en TV3, Colau ha señalado que "no es el momento de decir quién será alcalde, ahora se debe buscar un acuerdo lo más amplio posible de fuerzas de izquierdas. Justo hemos empezado a hablar".

Sobre la oferta del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, de ceder sus votos a Colau para que sea alcaldesa e impedir que los sea Maragall, la aún primera edil ha dicho que no sería coherente aceptarla y que lo que quiere ella y los comuns es un acuerdo de izquierdas.

Colau dice no estar recibiendo ningún tipo de presión para que el candidato de ERC y ganador de las elecciones, Ernest Maragall, no sea alcalde, aunque ha admitido que sí recibe opiniones de todo tipo: "Presiones no, pero recibo múltiples opiniones sobre la situación".

Colau defiende un pacto entre ERC, BComú y PSC: "Gobernamos juntos en el Área Metropolitana de Barcelona", y ha asegurado que en la reunión que mantuvo este miércoles con Maragall no exploraron la opción de que él sea alcalde, sino que solo hablaron de tejer consensos amplios de ciudad y emplazaron a sus equipos a negociar.

"Defendemos un pacto de izquierdas porque no permitiremos que Barcelona se supedite a los intereses independentistas y de los partidos soberanistas", y ha insistido en que BComú quiere poner por delante los intereses de Barcelona, no los de los partidos independentistas ni quiere intervenir en la lucha partidista que hay entre ERC y JxCat, según ella.