La UE se prepara para colocar a un europeo en el FMI

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE, y otros altos cargos europeos, confirmaron este lunes lo que se esperaba casi desde que la francesa fue escogida por los líderes europeos: Europa peleará para asegurarse que la silla de Washington se queda con uno de los suyos.

Según la regla no escrita de las instituciones multilaterales, la presidencia del FMI va para un europeo, y EEUU elige al candidato para pilotar el Banco Mundial.

Tras la elección del estadounidense David Malpass para el Banco, el camino parece más o menos despejado para el nombre que puedan proponer desde Europa para el Fondo. Sin embargo, son varios los potenciales candidatos que suenan desde otras regiones del planeta. Entre ellos, el mexicano Agustín Carstens, actualmente a la cabeza el Banco de Pagos Internacionales, y quien ya lo intentó en 2011, o el gobernador del banco central de la India, Raghuram Rajan.

Los europeos todavía no hablan de plazos, ni tampoco se incluyó este asunto en el orden del día del encuentro de los ministros de Finanzas de ayer y hoy en Bruselas. Esperan a que el FMI abra el procedimiento para suceder a Lagarde. Sin embargo, un alto cargo europeo confirmó que el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, y la presidencia rotatoria de la UE, que ocupa Finlandia, van a trabajar codo con codo para colocar a un europeo en el puesto que deja la francesa.

Existe un "fuerte deseo" por acordar un candidato que proceda del bloque comunitario, apuntaron las mismas fuentes.

Los quinielables

Entre la larga lista de nombres europeos que suenan se incluyen el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, la jefa Ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, el presidente saliente del BCE, Mario Draghi, o el antiguo jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, incidió en el mismo asunto al llegar al Eurogrupo. "Desde el punto de vista español, y creo que desde el punto de vista de todos los Estados miembros, la prioridad es que el director gerente del FMI siga siendo un europeo", comentó a la prensa.

Aunque no estaba en la agenda, Calviño vio posible que comenzara la reflexión con sus colegas europeos en los márgenes del Eurogrupo y del Ecofin. Al ser preguntada por si se veía como candidata, Calviño no descartó tal posibilidad con sus palabras. La ministra se limitó a señalar que le parecía "prematuro reflexionar sobre estos temas", dado que no habían arrancado ni siquiera las discusiones informales entre sus socios.