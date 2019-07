Puig reclama que Sucesiones y otros impuestos autonómicos sean de control estatal para evitar el 'dumping' fiscal

Eduardo Ortega Socorro Madrid

La guerra fiscal sigue viva entre las regiones españolas, que utilizan los impuestos -sobre todo su práctica supresión- para atraer población e inversiones. Para evitarlo, Ximo Puig, presidente de Comunidad Valenciana, ha reclamado que los tributos autonómicos, como Sucesiones y Donaciones, pasen a estar bajo el control estatal para evitar el dumping fiscal, sobre todo por parte de Madrid.

"Si nosotros quitáramos impuestos tendríamos que quitar muchísimos servicios públicos", ha advertido Puig, quien ha avisado de que "la situación de todas las comunidades no es igual. Hay diferencias que no son sostenibles en el tiempo", ha indicado señalando las rebajas y bonificaciones de impuestos aplicadas por la Comunidad de Madrid, que considera injustas, dado que se las puede permitir por diferencias en financiación autonómica.

"Madrid ha tomado decisiones", ha lamentado, por lo que ha añadido que "hay determinados impuestos que se tienen que situar en el reglamento estatal porque si no esta situación no va a ser sostenible".

La región peor financiada

Puig ha abordado estas cuestiones durante su participación en el Desayuno Informativo de Europa Press celebrado hoy en Madrid, en el que ha estado arropado por la plana mayor del Gobierno y del PSOE. Allí ha reiterado que "los expertos ya dicen la Comunidad Valenciana es la región peor financiada de España. Tenemos que ser sinceros, no existe equidad entre los españoles: hay comunidades mejor financiadas que otars. Cada territorio tiene su singularidad, pero tiene que haber igualdad entre españoles con la máxima equidad posible. Solo hay una región es contribuyente neto y que es pobre", haciendo referencia a la región levantina. "El motor público está gripado y tenemos que darle combustible para que funcione. Si no, el desarrollo de la comunidad se resentirá".

Por otro lado, ha admitido que la deuda pública de la región continúa creciendo, aunque ha justificado que es "porque no tenemos recursos suficientes". Pero ha matizado que esto no implica que vaya a gastar menos, como demuestra el alza del déficit del último año. "No podemos estar permanentemente gastando menos porque estamos dando menos oportunidades".

Formación de Gobierno, sin Unidas Podemos

Respecto a la formación de Gobierno y a si Unidas Podemos debe estar en el Ejecutivo, ha recordado que este caso no tiene nada que ver con el del gobierno levantino, que incluye a Compromís y a la formación morada. En el Congreso, "la suma con Podemos no da. No me molestaría que Pablo Iglesias o cualquier miembro de Podemos esté en el Consejo de Ministros. Pero esto ya lo han decidido los españoles".