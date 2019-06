La UE y Mercosur logran un acuerdo comercial tras veinte años de negociación

La Comisión Europea (CE) y los integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) lograron este viernes un acuerdo de libre comercio tras veinte años de negociación. Así, la UE podrá exportar la mayoría de sus productos a estos cuatro países sin pagar aranceles, ya sea en sectores industriales o agroalimentarios, ahorrándose 4 billones de euros, según datos de la propia CE.

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha celebrado el acuerdo en su cuenta de Twitter, calificándolo de "momento histórico". "En medio de las tensiones comerciales internacionales, mandamos un fuerte mensaje de que seguimos en el comercio basado en reglas.

#Mercosur #trade deal done! A historical moment. In the midst of international trade tensions, we are sending a strong signal that we stand for rules-based trade. Largest trade agreement ???????? has ever concluded. Positive outcome for environment & consumers.https://t.co/AE5z78c81J