Los grandes morosos de Hacienda: 4.028 personas deben 14.100 millones, un 7,8% menos

El número de morosos que adeudaban a Hacienda más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2018 era de 4.028, un 6,7% menos que un año antes, con una deuda total de 14.100 millones de euros, un 7,8% menos.

Según los datos facilitados este jueves por la Agencia Tributaria, del total de deudores 315 eran personas físicas y debían a Hacienda casi 700 millones de euros.

La gran mayoría de los grandes morosos eran personas jurídicas, 3.713, con una deuda por importe de 13.400 millones de euros, un 8% menos

Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en este nuevo listado es un 17% menor, teniendo en cuenta las nuevas entradas.

No obstante, un total 2.079 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el quinto, de forma que más del 42% de los que aparecían al comienzo de la publicación de la lista ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en este nuevo listado.

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, y que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.