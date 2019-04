España, Francia y Alemania quieren que solo la Eurozona (y no la UE) dirija su presupuesto

España, Francia y Alemania quieren que el futuro presupuesto para la Eurozona sea controlado por los países que comparten la moneda única y no por todos los Estados miembros de la Unión Europea.

"Pediremos una gobernanza de los 19 Estados miembros porque no podemos aceptar que se tenga un presupuesto de la Eurozona decidido e implementado por los 27 (países de la UE). Depende de los 19 decidir cuál debería ser el nivel de este presupuesto", dijo el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, a su llegada a la reunión del Eurogrupo este viernes en Bucarest (Rumanía).

También el titular de Finanzas alemán, Olaf Scholz, abogó por una "gobernanza propia donde, dentro de las estructuras de la UE, los países que están vinculados al euro tengan la posibilidad de decidir sobre el uso de estas opciones" económicas.

España es partidaria de que el futuro presupuesto sea un instrumento específico para la Eurozona gobernado por los países miembros de la misma.

En diciembre pasado la UE decidió poner en marcha un instrumento presupuestario destinado a mejorar la competitividad y reducir las diferencias económicas entre los países del euro que también estaría abierto a los Estados que quieran sumarse en el futuro a la moneda única.

Según lo pactado entonces, este instrumento se enmarcaría en el presupuesto general de la UE, pero su dirección estratégica debería estar en manos de los países del euro.

En este contexto, los ministros no han logrado todavía un acuerdo sobre quién decidirá respecto el uso de los fondos, cuestión que debaten este viernes en Bucarest con el fin de llegar a junio con un acuerdo.

"Tenemos que ver cómo se articulan los países del euro y otros posibles países que puedan participar, por ejemplo, en la unión bancaria y este es el contexto en el que se presenta la posibilidad de un acuerdo intergubernamental para que sea solo los países de la zona euro los que tomen las decisiones", dijo la ministra de Economía española, Nadia Calviño, a su llegada a la reunión.

La idea francoalemana de establecer el presupuesto a través de un acuerdo intergubernamental entre los países del euro busca permitir que estos hagan aportaciones adicionales al mismo, más allá de sus contribuciones al presupuesto global de la UE.

España está abierta a esta posibilidad pero solo si el instrumento que finalmente se diseñe puede ser utilizado para estabilizar la economía en momentos de crisis, algo que consideran fundamental.

En el lado contrario, los países de fuera de la Eurozona reclaman tener voz en la gestión de este instrumento.

"Esta discusión en partes separadas no es el enfoque adecuado. Cuando debatimos sobre la Eurozona debatimos también de los que hoy no están en el euro, porque al final todos formaremos parte" de la moneda única, dijo el ministro de Finanzas rumano, Eugen Teodorovici, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE y no usa el euro.