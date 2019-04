PNV rompe la baraja y pone en peligro los 'viernes sociales' de Sánchez

La sorpresa de última hora llegó. A pesar de que el Gobierno socialista confiaba en tener amarrados todos los apoyos a los reales decretos-ley (RDL) aprobados en los últimos 30 días en los llamados 'viernes sociales', el PNV ha roto la baraja. Los vascos, antes de entrar a la sesión de la Diputación Permanente donde se votarán esta tarde, han informado de que solo aseguran el apoyo a los RDL que contienen la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho días, las medidas contra el 'Brexit' y el subsidio para parados mayores de 52 años.

"Estamos molestos con cómo se está usando este periodo el PSOE, cuando podría haber presentado estos RDL tranquilamente antes. Hay algunos decretos con cosas que no nos gustan, y lo de las enmiendas - tramitar los RDL como proyectos de ley a través de un proceso exprés para poder introducir cambios - no tiene sentido en plena campaña electoral. Esto se va a convertir en un zoo y cada uno va a querer ser el mejor postor", ha indicado Aitor Esteban, portavoz en el Congreso de los Diputados de los vascos, quien se ha considerado ignorado por el Ejecutivo en la negociación de los RDL.

Fuentes de PNV aclaran sus reclamaciones. Tienen la pretensión de que se agilice, y aclare, el calendario del traspaso de competencias del Estado a Euskadi. Sus amenazas en la Permanente tienen que ver con esto - algo que según las fuentes a vascas ya se está negociando - y con que el contenido de los RDL no se trató previamente para lograr su apoyo.

En vilo

¿Se trata esto de un ataque de celos del PNV tras las atenciones recientes mostradas por Moncloa a EH Bildu? Sea como sea, en estos momentos, los diputados vascos votarán en contra del alquiler y los RDL de la estiba y de la prórroga de las inversiones financieramente sostenibles. Con la decisión de no determinar el voto hasta última hora, los vascos ponen el corazón en un puño al Gobierno, puesto que se necesitan 33 de los 65 votos de la Diputación Permanente para dar luz verde a los decretos. Es decir, reeditar la alianza que supuso la moción de censura a Mariano Rajoy en mayo del año pasado.

Y todo ello a pesar de que se logró el apoyo de EH Bildu y que finalmente ERC dio su brazo a torcer, tras la confirmación de Joan Tardà de que su formación convalidará directamente los RDL del 'Brexit' y de la estiba y propondrá la tramitación como proyectos de ley del resto, lo cual implica su convalidación previa.

Con todo, los socialistas aseguran estar tranquilos y esperan que sus medidas acaben saliendo adelante en su totalidad. Sin embargo, reconocen que hasta última hora de hoy, con la votación, esto no quedará confirmado.

¿Cambio de cromos?

Curiosamente, tampoco el Partido Popular y Ciudadanos han querido aclarar el sentido de su voto. Ni Dolors Montserrat ni Juan Carlos Girauta, respectivamente, han indicado qué RDL apoyarán o rechazarán, rompiendo los pronósticos que sus formaciones hicieran previamente, e indican que quedarán a la espera de lo que se trate en el debate de la Permanente.

Esto podría dar pie a un curioso cambio de cromos con el PNV. Cabe no descartar que la estrategia de 'protesta' de los vascos pase por no apoyar los RDL que sí cuenten con el apoyo de los partidos de la oposición y que, por tanto, permitan amarrar las medidas que contiene. Este puede ser el caso de los de la estiba, que no deja de ser un desarrollo de las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017.

De esta manera, el PNV podría hacer una presentación formal de su protesta al Gobierno pero sin impedir la tramitación de los RDL del Gobierno y, por tanto, sin romper su alianza con Sánchez.

Vivienda

Sin embargo, el conjunto de medidas sobre el alquiler y la vivienda tiene un futuro más difuso. Es el RDL que no entra dentro de ninguna de estas teorías y que, además, no termina de encajar con las pretensiones de una de las formaciones que, con todo, ha confirmado su apoyo al mismo, Unidos Podemos. Una primera versión de este RDL se votó antes de que se disolvieran las Cortes, pero no prosperó por la oposición de los de Pablo Iglesias.