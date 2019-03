Trump usará el veto si el Senado de EEUU anula su declaración de emergencia en la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con hacer uso de su derecho de veto en el caso de que el Senado apruebe una ley para rechazar su declaración de emergencia nacional en la frontera con México, una medida que ha impulsado para conseguir fondos para construir su muro fronterizo.

"Hoy hay una gran votación en el Senado de Estados Unidos sobre la emergencia nacional en relación a la seguridad fronteriza y el muro, que ya está en una importante fase de construcción. Estoy preparado para vetar si es necesario", ha afirmado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

Trump ha hecho hincapié en que la frontera sur de Estados Unidos es "una pesadilla humanitaria y de seguridad nacional" pero que puede ser "fácilmente solucionada".

A big National Emergency vote today by The United States Senate on Border Security & the Wall (which is already under major construction). I am prepared to veto, if necessary. The Southern Border is a National Security and Humanitarian Nightmare, but it can be easily fixed!