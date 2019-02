Los funcionarios cumplen su amenaza y denuncian en los tribunales el recorte de los días 'moscosos'

Los funcionarios dan el paso. El sindicato CSIF lleva a los tribunales el recorte por sorpresa de los días moscosos, según el recurso contencioso-administrativo con fecha del 19 de febrero al que ha tenido acceso elEconomista.es. Una vez judicializado el asunto, los empleados públicos exigen que se anule cualquier acuerdo al respecto.

La disputa se remonta a principios de mes cuando el sindicato de los funcionarios denunció públicamente un recorte de los días de disposición (seis al año, por regla general), introduciendo un nuevo criterio que los condicionaba al tiempo trabajado durante el año. Acto seguido se pronunció el Ministerio competente, en este caso el de Función Pública, para negar categóricamente un cambio generalizado.

Lo cierto era que CSIF se refería a supuestos concretos y no menos importantes como el de las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas con una excedencia por cuidados familiares o los funcionarios de nuevo ingreso.

El propio secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, confirmaba que lo que se había hecho era aclarar que, para funcionarios de nuevo ingreso, el período trabajado que se tendría en cuenta para calcular los moscosos sería el que media entre la toma de posesión de su plaza y el final del año.

"El acuerdo vulnera el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos"

Sea como sea, el recurso en cuestión no especifica los supuestos, y denuncia el acuerdo del 14 de diciembre de 2018, que no ha sido publicado, por el cual se ha establecido como criterio que los permisos -en general- por asuntos particulares han de estar vinculados al tiempo trabajado durante el año natural. En opinión de los funcionarios, el citado acuerdo "no es ajustado a derecho por vulnerar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos". Por todo ello, exigen la anulación de cualquier pacto pasado.

Los funcionarios consideran que los días de libre disposición a diferencia de las vacaciones (22 días hábiles) deben ser tratados como tiempo de descanso. "Se trata de días que el funcionario puede utilizar para cualquier asunto que precise, ya sea para preparación de oposiciones, para estudio, para atender algún asunto para el cual no se prevé ningún otro tipo de permiso, como puede ser instalación de mobiliario, visitar a familiares, etc., o, incluso, si quiere, para descansar".

En esta línea, los funcionarios detallan que "esas necesidades no pueden estar vinculadas en ningún caso a la proporción del tiempo trabajado durante el año, ya que son totalmente imprevisibles".

El origen de estos días libres

Los llamados días moscosos se disfrutan desde 1983, cuando fueron aprobados por el entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, para compensar a los empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo, ya que sus retribuciones no estaban subiendo al mismo ritmo que el IPC.

En total, se trata de seis días de permiso por asuntos particulares, al que se añaden dos días más al cumplir seis trienios en la Administración, más un día extra adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, todos ellos sometidos a la previa autorización del superior y a las necesidades del servicio.

Durante la crisis, los moscosos se recortaron a la mitad, pero posteriormente y, tras las demandas sindicales, fueron devueltos a los empleados públicos.