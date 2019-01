Moscovici: "El Presupuesto español va en la dirección correcta"

Jorge Valero Davos (Suiza)

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, no se muestra preocupado sobre la posibilidad de que el Gobierno español fracase a la hora de sacar adelante el Presupuesto para 2019. "Ha pasado antes en España", recuerda a elEconomista en una entrevista durante el Foro de Davos.

Este año el Foro de Davos abrió con una revisión a la baja del crecimiento europeo por parte del FMI. En febrero, la Comisión Europea actualizará sus previsiones económicas. ¿También habrá un recorte del crecimiento?

Lo que puedo decir es que la economía global encara más riesgos ahora de los que teníamos. Algunos son globales, como las tensiones comerciales entre EEUU y China, otros son locales, o incluso europeos, como el Brexit. Y eso quedará reflejado con probabilidad en nuestras previsiones. No puedo decir mucho más ahora, pero mi experiencia es que las previsiones de las instituciones no se diferencian mucho unas de otras.

En el caso del 'Brexit' que mencionaba, algunos recomiendan otorgar el tiempo suficiente hasta tener un buen acuerdo. Otros defienden un segundo referéndum. ¿Cuál puede ser la solución para desatascar la situación de bloqueo actual?

No quiero añadir más especulación a la especulación. Recientemente ha habido una clarificación importante. Ahora sabemos que el Parlamento británico no quiere este acuerdo, tras un rechazo bastante masivo. Podemos lamentarlo, porque pensábamos que era el mejor acuerdo posible, dados los límites que teníamos en ambos lados. Al día siguiente [la premier británica] Theresa May ganó un voto de confianza, lo que significa que también están en contra de una salida sin acuerdo. Por lo tanto ahora se debe encontrar otra manera. Pero la clave está en Londres. Lo primero que necesitamos es claridad por parte del Parlamento británico y su Gobierno sobre la manera de avanzar. Sabemos lo que no quieren. Es momento de saber lo que quieren, y estamos a la espera de eso. Sé que el tema es extremadamente complejo porque no ves una clara mayoría y es lo que necesitas. Pero todas las opciones están sobre la mesa. Hay otro debate el 29 de enero y estamos a la espera de que se clarifiquen las opciones.

Recientemente, se ha reunido con la ministra española de Economía, Nadia Calviño. Le solicitó más información sobre los Presupuestos. ¿Qué clarificaciones busca, teniendo en cuenta que en noviembre ya no le gustaba el borrador, porque estaba en riesgo de violar el Pacto de Estabilidad?

Lo que queremos saber es si hay suficientes cambios para justificar que haya un nuevo borrador presupuestario enviado, y entonces una nueva opinión o una nueva previsión sobre su impacto. Discutimos con intensidad sobre este asunto. Esta mañana [la del miércoles] nos ha enviado una carta. Diría que las cosas se mueven en la dirección correcta. Y que estamos examinando la posibilidad de no solicitar un nuevo borrador presupuestario, y trabajar sobre la base de éste. La respuesta formal llegará muy pronto, pero continuamos en un contacto muy positivo, tratando de encontrar la manera para conseguir un acuerdo con expectativas sólidas.

En noviembre ya cuestionó los ingresos. El Gobierno ha añadido 5.000 millones de euros procedentes del IVA del pasado año para poder cumplir con la meta del déficit del 1,3%. ¿Todavía considera demasiado optimistas la parte de los ingresos?

Responderemos a la carta. No discutí el asunto del IVA con Nadia [Calviño]. Pero, de nuevo, estamos trabajando de manera muy positiva.

Sobre el esfuerzo estructural, importante ahora que España saldrá del procedimiento de déficit excesivo, también tenían dudas...

Se han tomado compromisos y tienen que ser respetados, y no voy a decir más sobre el Presupuesto.

Pero, desde el lado político, ¿le preocupa que no se apruebe el nuevo presupuesto por poner en riesgo la estabilidad política, como argumentan desde el centro derecha?

He sido ministro de Finanzas en Francia durante dos años y comisario europeo más de cuatro años, y creo que no me equivoco cuando digo que ha sucedido antes que un Gobierno en España no tuviera éxito al adoptar un Presupuesto. Incluso, cuando el Gobierno estaba en manos de partidos de signo contrario. Por lo tanto, no veo cómo lo que no fue un problema ayer vaya a ser uno hoy. Siempre es mejor tener un Presupuesto y espero que tengamos uno español. Pero también tenemos la experiencia española de que podemos vivir con unas Cuentas de años anteriores. Mencionaré otro punto. El nuevo presupuesto menciona un déficit del 1,3%, que era precisamente el que esperaba el PP.

Lo siento, pero tengo que clarificar. Tras el envío de la carta de Calviño y la reunión con la ministra, ¿las diferencias con España sobre el presupuesto están resueltas y las dudas de noviembre sobre los ingresos clarificadas? ¿O cuál el estado de la situación?

La situación es que no pedimos más cambios.

Por lo tanto, ¿todavía están en riesgo de violar el Pacto de Estabilidad?

No hemos cambiado nuestra opinión.