Bruselas exige a Reino Unido un acuerdo entre May y Corbyn para aplazar el Brexit

La Unión Europea no esta dispuesta conceder a Theresa May retrasar la salida de Reino Unido fijada para el próximo 29 de enero a cambio de nada. La derrota parlamentaria del martes fue de tal magnitud que desde Bruselas consideran que no hay otra manera de sacar el acuerdo adelante si no hay un pacto entre conservadores y laboristas, teniendo en cuenta la rebelión que tienen los dos partidos en sus filas.

La Unión Europea estaba dispuesta a realizar nuevas concisiones a Theresa May sobre la frontera irlandesa para que el próximo lunes tuviera una nueva propuesta que pudiera convencer al Parlamento Británico. Pero la derrota del pasado martes fue tan dramática que Bruselas se ha replanteado su postura de ofrecer una prórroga sin condiciones para que se valide el actual acuerdo de Brexit.

El bloque comunitario piensa que ya no será posible cumplir con los plazos establecidos y que Reino Unido necesitará un aplazamiento. Incluso algunos países están dispuestos a ofrecer el tiempo que sea necesario para que el Parlamento británico apruebe el acuerdo, fijando una nueva fecha de salida para mitad de 2020. Pero según avanza Bloomberg, los negociadores europeos han trasladado al Gobierno de May que debe alcanzar un consenso con todas las fuerzas parlamentarias, incluido el Partido Laborista, para que la Unión Europea acceda a alargar los plazos.

Desde Bruselas, se busca que haya una propuesta británica unificada que vaya más allá del propio Gobierno de May y que sea viable para un parlamento fragmentado.

La primera británica tiene ahora hasta el próximo lunes para presentar un plan b al parlamento, después de sobrevivir a una moción de censura. May hizo un llamamiento al resto de líderes de la oposición para negociar un nuevo camino para el Brexit.

Fuentes diplomáticas de la UE que una vez que tenga la nueva propuesta podría haber una nueva declaración política de cara a las nuevas relaciones entre los dos bloques que incluiría la propuesta de que Reino Unido se mantendría de forma permanente en la Unión Aduanera.