Ugt dice que las negociaciones para derogar la reforma laboral están "avanzadas" y que ceoe debe estar en el acuerdo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró este miércoles que algunos aspectos para modificar la reforma laboral, como incluir el control de horarios, "deberían formar parte de un acuerdo en el que la patronal estuviera presente" y señaló que hay aspectos "muy avanzados" en la negociación.

Así lo dijo Álvarez en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar los detalles de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

El dirigente de UGT señaló que "hay aspectos muy avanzados" para derogar los aspectos fundamentales de la reforma laboral y que el control de horarios es "una cuestión de decencia".

Según Álvarez, "no se puede decir que se quiere luchar contra el 'dumping social', la corrupción o el fraude y no tomar ninguna medida".

En lo que respecta a las pensiones, Álvarez señaló que las negociaciones están "muy avanzadas" para derogar la reforma de 2013 en el ámbito del diálogo social, de manera que se vuelva "al punto de partida de la reforma de 2011 que acordamos los sindicatos con el Gobierno de Zapatero". UGT defendió que el sistema de pensiones es "viable".

En cuanto a los Presupuestos, UGT valoró que "es la primera vez que una ministra de Hacienda viene a presentar los Presupuestos" a esta organización y defendió que las nuevas cuentas públicas "representan un cambio, después de cinco años de crecimiento de la economía en nuestro país".

Álvarez apeló a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y afirmó que "no hay ninguna razón para que no dieran soporte a estos Presupuestos, y no hay ninguna razón que impida que los trabajadores y los ciudadanos puedan recuperar derechos y bienestar".

16-ENE-19

