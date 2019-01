Villarejo preparó informes para BBVA sobre la vida íntima de Miguel Sebastián

El espionaje y seguimientos físicos realizados por el excomisario José Manuel Villarejo por orden de BBVA a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero, empresarios y altos cargos de instituciones como la CNMV fue más allá del objetivo de conocer la estrategia de Sacyr y del Ejecutivo socialista con el objetivo de poder frustrar el asalto al banco planeado en 2004 y entró de lleno en la vida íntima de varios espiados.

El exinspector de Policía recabó información y fotografías sobre la vida privada del entonces director de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, como parte de la trama de espionaje que montó para BBVA y se la remitía al entonces director de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, que hacía de enlace directo entre el banco y Villarejo.

Precisamente, ambos protagonistas, Corrochano y Villarejo, hablan en una conversación grabada por el exinspector (presuntamente con el desconocimiento de su interlocutor) en la cafetería de El Corte Inglés de la vida privada de Sebastián a raíz de los documentos que el expolicía ya le había entregado al banco.

En la conversación, de Moncloa.com, se puede escuchar cómo ambos comentan el mal momento por el que pasa Sebastián con su entonces pareja, Maurici Lucena, actual presidente de Aena y lo "tormentosa" que fue la relación del exministro de Industria con su pareja anterior, David Vegara, quien fue secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes al frente del Ministerio.

Extracto de la conversación:

Virrarejo (V): Al mariquita del cubano loco parece que voy a tener que darle yo un puntazo. Tiene cojones, macho. Pero, ehh, tienes tu razón. Vamos, coincido con tu apreciación de que (Sebastián) estaba el tío 'depre', está medio 'depre'. Además, no tiene, no anda con buenas relaciones con el novio (Maurici Lucena). También O sea... ¿sabes?

Corrochano (C): Si les ves las fotos, las hostias...

V: No, no, está mustio. No me extrañaría que le llamara y eso, y esos mensajes. Debe estar jodido, ¿eh? Y eso le llama. "Ay no me llamas, no sé qué". Y mandándole mensajes. Y el otro va a tener que explicarle, no sé qué y tal, ¿sabes? Y claro, y por lo visto, fue, yo no sé si fue este o no fue porque yo tengo mis dudas Pero da igual, se lo va a comer igual el puto cubano.

V: Lo que está claro es que el tipo (Sebastián) tuvo unos meses de pelea con él, porque eso lo sabe todo el mundo. Hay varios periodistas, macho, económicos, que son del PSOE todos, que son catalanes, curiosamente, son uña y carne del entorno ese de Sebastián y de tal Yo comí con un par de ellos hace como dos o tres meses y hablan de este del Maurici macho como si fuera. Porque no es Mauricio, que tu me has corregido Mauricio. Es Maurici.

C: ¿Maurici?

V: Maurici, macho, porque el chico es catalán y allí es Maurici ¿sabes? Entonces cuando vi la corrección del otro día ¿sabes? Le quieren mucho y estaban...

C: Por eso te hago la corrección, porque yo soy españolista.

V: Risas.

V: Y entonces hablan y comentan y qué tal y que no sé qué y que es una pena porque es una pareja (Sebastián y Marurici Lucena) muy tal, que después de dejarlo con el otro, con el anterior, con el que, con el que yo te dije que era anterior pareja de él... joder el secretario de Estado... éste, ¿cómo se llama? El David Vegara.

C: Vegara.

V: Bueno pues el otro... ¡Coño! Ellos, con toda la naturalidad del mundo, dicen: "No, porque la relación con David fue muy atormentada". Y claro, yo, desde luego, hay que ver.

Datos negativos del denominado 'grupo hostil'

BBVA, a través de Julio Corrochano, dio en un primer momento a Villarejo la instrucción de encontrar datos negativos de los miembros del llamado por el exinspector 'grupo hostil'. Entre las personas políticas que se englobaban dentro de este grupo estaban, además de Miguel Sebastián, el entonces secretario de Estado de Economía, David Vegara; el exministro de Economía, Pedro Solbes o el exministro de Industria, José Montilla. Los empresarios que estaban dentro de este grupo eran el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exaccionista de la constructora, Juan Abelló; o Demetrio Carceller, dueño de la petrolera Disa.

Las segundas instrucciones dadas por el banco pedían al equipo de Villarejo que se centraran en indagar sobre los accionistas de Sacyr para conocer quiénes tenían peso suficiente para oponerse a los planes del consejo de administración de la constructora de entrar en el capital de la entidad. Villarejo buscó asesorar a estos inversores para que su estrategia de oposición fuera mayor. En cambio, las primeras instrucciones que BBVA dio al excomisario, según se desprenden de documentos que investiga la Audiencia Nacional, era que priorizasen la investigación de irregularidades de este grupo hostil y conocer sus movimientos.

A pesar de las nuevas instrucciones, Villarejo mantenía que el conocimiento de algunas actuaciones irregulares o ilegales realizadas por los integrantes del 'grupo hostil' y personas relacionados con ellos podrían manejarse de forma adecuada para boicotear los planes de la constructora.

La Audiencia Nacional investiga todos los contratos de BBVA con Villarejo en dos piezas separadas del 'caso Tándem', la causa judicial que engloba todas las presuntas actividades irregulares del excomisario. El magistrado del Juzgado Central número 6, Manuel García Castellón, no sólo examina la presunta trama de espionaje ordenada por el banco a Villarejo sino también la contratación del exinspector para frenar las presuntas extorsiones de Ausbanc.