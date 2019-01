La probabilidad de recesión en EEUU supera el 21% y se acerca al nivel de alarma del 30%

Durante las últimas semanas el temor de los inversores a una recesión en EEUU se ha multiplicado. Uno de los indicadores más vigilados por el mercado es el diferencial entre el bono americano a 10 y 2 años, que se ha mostrado como el predictor más efectivo de una contracción de la economía. A partir de la curva, la Fed de Nueva York elabora un índice sobre las probabilidades de una recesión a 12 meses en Estados Unidos y éstas alcanzan ya el 21,4%, el nivel más elevado desde 2008.

Según este indicador, las posibilidades han pasado del 11,46% de diciembre de 2017 al 21,4% actual, acercándose peligrosamente al nivel crítico del 30%, que fue superado en las últimas siete recesiones, según datos de Oxford Economics.

En este contexto, la Fed se ha afanado en mostrarse sensible a las preocupaciones del mercado y Jerome Powell aseguró el 5 de enero que la entidad será "paciente" y "flexible" a la hora de elevar los tipos de interés, en un intento de tranquilizar a los inversores. "Creemos que es probable que la Reserva Federal deje de reducir su balance si los datos empiezan a apuntar a una recesión", señalan desde Citi.

De momento, el mercado ya no descuenta ninguna subida de tipos adicional al otro lado del Atlántico este ejercicio. Además, de cara a la primera reunión de 2020 ya dan más posibilidades a un recorte en el precio del dinero -del 23,4%- que a un alza -con un 14,5%-, según Bloomberg.

Con todo, el último consenso de Focus Economics sitúa el crecimiento económico para este año en el 2,5% y muestra que el avance más bajo esperado es del 2,1%. Mientras, para 2020 la previsión es del 1,7% y la más pesimista es del 0,4%. Así, los analistas concuerdan al hablar de una desaceleración más que de una recesión. Sin embargo, según un estudio realizado por los investigadores del FMI Zidong An, João Tovar Jalles y Prakash Loungani, esto no es garantía de que no vaya a producirse una recesión. Según este documento, en abril del año anterior a una recesión los expertos solo la vieron venir en 5 de los 153 casos estudiados.