Pensiones. unespa advierte de que el ahorro en planes de pensiones privados se está reduciendo

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la patronal de las aseguradoras Unespa, Pilar González de Frutos, ha advertido de que las aportaciones a planes de pensiones complementarios al sistema público en España se están reduciendo "progresivamente".

En una entrevista concedida a Servimedia, la máxima responsable de Unespa explicó que el sistema de pensiones complementarias en España está "adelgazando" porque las prestaciones que se pagan son superiores a las aportaciones que se hacen, con lo que "se va muriendo poquito a poco".

Dentro de la previsión social complementaria, el sistema de empleo es "casi inexistente", según González de Frutos, puesto que da cobertura a dos millones de trabajadores que lo suscribieron hace varias décadas, cuando se fomentó, y posteriormente no se ha impulsado. De esta manera, ya son más las prestaciones que se pagan que los recursos que se introducen.

En los sistemas individuales se da una situación similar, con lo que es una alternativa que "está decreciendo", según explica la presidenta de Unespa. Por ello, considera que "el principio de pura voluntariedad ha dado de sí lo que ha dado de sí, nada".

Desde esta patronal se recomienda la creación de sistemas de adscripción por defecto, que implica que el trabajador puede optar por este sistema y en ese caso hacer tanto el empleado como la empresa una aportación destinada a la jubilación.

No obstante, precisa que este tipo de sistemas "tienen que formar parte de la negociación porque es un coste laboral". A su juicio, hasta el momento no ha funcionado porque "no ha habido auténtica voluntariedad, ni por una parte ni por otra, de avanzar en este terreno, probablemente porque no se toman decisiones hasta que el deterioro llega a un nivel que es más que evidente".

(SERVIMEDIA)

13-ENE-19

ECR/MMR/gja/man