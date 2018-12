Herrera: "Los inversores europeos están vendiendo sus arbitrajes internacionales de renovables contra España"

Joan Herrera, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), arde en deseos de multiplicar la actividad del organismo público -depende del Minsterio para la Transición Ecológica-, que debe desempeñar una función muy importente en el proceso de transición energética.

¿Qué recursos maneja el Idae?

Tenemos fondos de la UE, del Feder; del antiguo Movalt; del Fondo de Eficiencia Energética; inversiones propias... Probablemente haya que reorientarlos y agilizar su movilización, cooperando más con las autonomías para no solaparnos.

¿Y no necesita más?

Sí. Estamos analizando cómo aprovechar mejor los recursos europeos, como el BEI u otros derivados de la normativa energética y ambiental, porque España es de los que menos los aprovecha. Y estudiamos cómo accerder a la financiación externa; implementar la política energética requiere fondos.

Renovables: "Las decisiones del pasado pospusieron el problema al futuro y el futuro es hoy."

El Idae tiene peso a la hora de diseñar las subastas de renovables...

Tenemos que introducir elementos en las subastas que hibriden tecnologías con almacenamiento para que los precios no caigan a cero al mediodía de julio de forma sistemática. Hay que dar señales para que la potencia instalada vaya acompañada de firmeza. Al final, el mercado responde a la pregunta que le haces; si le haces una pregunta de precio, te responde por precio, pero si le haces más preguntas, te puede responder a más preguntas. Además, las subastas no tienen por qué ser idénticas; puedes hacer una por precio, otra para tecnologías hibridadas, incluso por nodos... No tenemos aún cerrado el modelo, pero las subastas no tienen por qué tener las mismas características.

El Idae también se encarga de la gestión de los arbitrajes de renovables contra España.

Eso un problema de Estado. Las decisiones del pasado pospusieron el problema al futuro y el futuro es hoy. Hay más de 40 arbitrajes abiertos y puede haber más. Además, como la UE sostiene que no deben cobrar los inversores europeos, éstos están titulizando y vendiendo a inversores extracomunitarios...

¿Puede citar algún caso?

Lo sé; me llega por muchas partes. Insisto en que es un tema de Estado que supera con mucho al Idae.

"Somos ricos en sol y pobres en combustibles fósiles; por lo tanto, debemos crear una fiscalidad alineada con ello"

¿Creará un mercado de certificados de ahorro energético?

Aún no lo estamos contemplando. La Justicia ha avalado el modelo del Fondo de Eficiencia y buscamos financiación extra para eficiencia y para toda la transición energética.

¿Piensa en la fiscalidad ambiental?

Eso es tarea del Gobierno, pero estamos muy lejos de la media europea y tenemos un recorrido extraordinario. Debemos preguntarnos en qué somos ricos, y somos ricos en sol y pobres en combustibles fósiles; por lo tanto, debemos crear una fiscalidad alineada con ello, que evite el consumo en lo que somos pobres.

¿Apoyará más el coche eléctrico?

Para electrificar el transporte hacen falta más recursos. Para vehículo eléctrico, bicicleta eléctrica, infraestructura de recarga, planes de movilidad de empresas, transporte público... Todo respaldado por una Ley básica de movilidad. Y combinado con propuestas de agregación, por la posibilidad de usar los vehículos eléctricos como almacenamiento; ya trabajamos en una nueva normativa para la agregación.

Se ha eliminado el 'impuesto al sol', ¿cómo evitar que los consumidores normales paguen de más?

Habrá una normativa que fomente el autoconsumo, sobre todo el compartido. Y habrá que fijar los peajes por usar la red. Pero, ¿tiene que cargarse la mayoría del coste del sistema en el consumidor? ¿Qué parte alícuota asumen los grandes productores? Tiene que haber un gran debate sobre la sostenibilidad económica y ambiental del sistema.