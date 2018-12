Valerio: "La subida de las cotizaciones máximas estará por debajo del 10%"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, asegura que el alza de las cotizaciones máximas nunca llegará al 22% y que, sin embargo, será inferior a las sugerencias de la Autoridad Fiscal Independiente, entre el 10 y el 12%. Así lo ha declarado durante el Ágora de elEconomista, patrocinado por Caser, celebrado hoy en el Hotel Westin Palace.

En este encuentro, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha subrayado en referencia a la subida de las pensiones máximas que se realizará "algo por debajo de un 10%"

"Habrá que sacar un Real Decreto para regular el salario mínimo y un Real Decreto Ley para subir las cotizaciones. Va a subir la base máxima pero no sabemosen cuánto, aunque no va a ser en un 22%" ha subrayado Valerio que en respuesta a las preguntas de los medios ha matizado que se espera que esta subida de las cotizaciones máximas será algo menor de lo sugerido por la AIReF".

La vía para subir pensiones, en el aire

Durante el Ágora de elEconomista, la ministra de Trabajo ha manifestado el compromiso que tiene el Gobierno de que las pensiones suban un 1,6% y el 3%-las mínimas- en 2019. "Esperamos que haya Presupuestos Generales del Estado, si no habrá que aprobar un Real Decreto Ley antes de que termine el año. Otra posibilidad es que en los Presupuestos Generales del Estado se incluya la subida, con efecto retroactivo para pagar los retrasos".

En referencia a la llamada hucha de las pensiones, la ministra de Trabajo ha declarado que todavía tiene 5.000 millones de euros y que pretende no vaciarla el próximo año. "Hemos ido tirando de ella para pagar las extra, además de los créditos. Hemos sacado 3.000 millones de euros ya", recuerda la ministra.

"El año que viene habrá que tirar de ella, y habrá que tirar de crédito o de préstamos. No quiero pasar a la historia como la ministra que acabó con la hucha de las pensiones" añade.

Así el Gobierno espera que el Presupuesto se apruebe el año que viene y se pueda usar el crédito del Estado para sufragar las pensiones. Además, espera que con las subidas de las cotizaciones y la creación de empleo no sea necesario recurir a la hucha.

"Yo tendría un alternativa, no tocar el crédito ni el Fondo de Reserva y no pagar las extras... pero me tendría que ir a una misión intergaláctica, me tendría que ir del país", ha señalado bromeando la ministra sobre la cuestión.

SMI y Autónomos

En referencia a la entrada en vigor del alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ministra ha señalado que se anunciará en el Consejo de Ministros del próximo día 21, mientras que el alza de las cotizaciones de los autónomos irá en un Real Decreto Ley anunciado en el Consejo de Ministros del próximo día 28.

"La nueva cotización de los autónomos debe salir adelante y espero que llegue a buen puerto antes de Navidad. De momento, la Mesa de Diálogo Social no me ha comunicado que estén en desacuerdo con el pacto que alcanzamos con las asociaciones de autónomos" ha destacado.

Además, Valerio ha recordado que el nuevo sistema de cotización de los autónomos es transitorio hasta que se apruebe el próximo año la cotización en base a ingresos reales. Aunque ha señalado que este pacto tiene aspectos que revisar como es el del cese de actividad de los autónomos.

"Uno de los temas que hay que reformar es la prestación por cese de actividad. Se recaudan 150 millones de euros al año y sólo se dan prestaciones por 16 millones euros al año. Son muy pocos autónomos los que cobran el cese de actividad", señaló.