Calviño: la deuda pública cerrará 2018 por debajo del 97% del PIB

Los buenos indicadores con los que está cerrando España el año tendrán una traducción positiva en las cuentas del Estado. Según la ministra de Economía y Empresas, Nadia Calviño, la deuda de las Administraciones Públicas, que en septiembre alcanzó un nuevo máximo histórico llegando a suponer el 98% del PIB, cerrará el año con un considerable descenso de un punto, dejando en un 97% del PIB la deuda pública española de 2018 -unos 12.000 millones de euros menos que en el noveno mes del año-.

Esta cifra de deuda pública es considerablemente inferior a la de 2017, que fue del 98,3% del PIB, y permitirá a España "emitir 5.000 millones menos de deuda", cifró Calviño, durante un desayuno informativo celebrado el miércoles. En él, reiteró que el Gobierno tiene el objetivo de aplicar mayor disciplina fiscal a las cuentas públicas, con "el objetivo de lograr superávit primario por primera vez para nuestro país".

En este sentido, reiteró que "no puede haber sostenibilidad económica sin sostenibilidad financiera" y recordó el plan de empleo joven al que el Gobierno plantea dedicar unos 2.000 millones y que se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes.

Efecto del SMI

Por otro lado, también se refirió al efecto que pueden tener una potencial aprobación o veto de los Presupuestos Generales del Estado en 2019 -después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informara de que se presentarán en enero- y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros. Según la ministra, estas medidas "tendrán un impacto neutro en el incremento del PIB" del próximo año, pronosticado en un 2,3%. Además, también afirmó que, por lo pronto, se está cumpliendo la previsión de déficit para 2018 del 2,7% de PIB.

Calviño abordó además en qué fase está la privatización de Bankia, entidad financiera de la que más del 60% está en manos del Estado. Aunque el plazo para llevar a cabo esta operación terminaría en diciembre de 2019, el Gobierno no descarta ampliarlo dada la valoración de sus activos.

Según Calviño, el valor actual de la acción no es el más idóneo para privatizar la entidad, debido a que el objetivo debe ser maximizar la recuperación del rescate a la banca ejecutado por el Estado en 2012, que costó unos 60.000 millones.

La ministra de Economía también tuvo unas palabras sobre el impuesto a las empresas digitales, la tasa google. Avisó de que, aunque no ha habido acuerdo para su aplicación en Europa ni a nivel global, el Consejo de Ministros aprobará en próximas semanas el correspondiente proyecto de ley, con el que se tasarán con un 3% las operaciones de estas compañías, y será presentado en próximas semanas en el Congreso.

Calviño aseguró no comprender la "sorpresa" generada por el anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de presentar Presupuestos en enero, a pesar de no contar aún con apoyos suficientes, sobre todo de los partidos catalanes. "Es difícil pero no imposible. Podemos construir los consensos necesarios", consideró. Añadió que "el Ministerio de Hacienda está haciendo los contactos necesarios ,a partir de una buena base como fue lo pactado con Podemos", y afirmó que organismos internacionales como la OCDE los han avalado.