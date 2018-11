Montero denuncia los "años de desgobierno en cataluña" y reclama a erc y pdecat que apoyen los pge para mejorar los servicios públicos

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunció este jueves que en Cataluña "hemos asistido a años de desgobierno" por el "monopolio" del debate político por parte del "desafío territorial", lo que, en su opinión, ha supuesto el abandono de los servicios públicos por parte de las formaciones independentistas, a quienes emplazó a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para lograr los recursos públicos que reclaman.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, Montero tildó de "locura" las declaraciones del portavoz adjunto de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, en las que éste afirmó que mejorar los servicios públicos sean "migajas" y que lo importante es la independencia de Cataluña.

En este sentido, la ministra señaló que desde hace tiempo "estamos haciendo un llamamiento a que este país tenga un debate a propósito de los servicios públicos" y que "hay momentos en los que hay que dar paso a debates que tienen que ver con la cotidianeidad de la gente". "Mejorar las listas de espera, o que el sistema sanitario tenga más calidad, bajar las tasas universitarias o revalorizar las pensiones, todas esas medidas contempladas en los PGE que es lo que preocupa a la gente", citó Montero como "los problemas de la gente" que en su opinión debe atender el Govern.

Por ello, en referencia a la huelga que varios colectivos de profesionales de los servicios públicos realizan estos días en Cataluña, Montero criticó que "en Cataluña hemos asistido a años de desgobierno en los que no ha habido una propuesta que realmente permita relanzar los servicios públicos, mejores oportunidades de empleo o estrategias de inversión". "Se ha monopolizado el debate a propósito del desafío territorial", indicó, para a continuación agregar que "la gente está expresando que quieren hablar de lo que afecta a todo el mundo y de cómo mejorar las pensiones" y los servicios públicos. "Hay que tomar nota, es un llamamiento a estos partidos", apostilló.

Así, aseguró que "es un buen momento para que apoyen los PGE" y recordó que el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo socialista "contempla una cantidad muy importante de recursos para Cataluña, en torno a 2.000 millones de euros, precisamente orientados a mejorar la sanidad, educación y servicios públicos fundamentales".

"No puedo entender que ninguna formación política que realmente tiene en el centro las necesidades de los ciudadanos no plantee la aprobación de los PGE, y justamente en Cataluña, donde la expresión de la calle y la gente normal que desarrolla su vida está reclamando que haya una mejora de esos servicios públicos", criticó en referencia a ERC y PDECat, sobre los que apuntó que "no tienen excusa" para no apoyar las cuentas públicas.

En la misma línea, la titular de Hacienda subrayó la "paradoja y la contradicción que tiene el Govern" al pedir por un lado más recursos y acusar al Estado de no aportar los necesarios, pero que por otro lado "se nieguen a apoyar los PGE o intenten plantear cuestiones que saben que el Gobierno no va a admitir, eso es una autoexclusión".

PNV

Por otro lado, sobre las negociaciones con el PNV de cara a los Presupuestos, Montero puso en valor que la formación jeltzale "siempre ha tenido un comportamiento maduro en términos democráticos" por lo que "siempre hay una posibilidad de acuerdo con el PNV".

Afirmó que la formación vasca "ha apoyado a distintos gobiernos en los PGE cuando han entendido que eran buenos para los vascos, a pesar de que la repercusión de éstos en el País Vasco es inferior que en otras comunidades".

En cuanto a la fecha en la que presentará en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos, la ministra consideró que "lo de menos es la fecha" y que lo importante es "que no se agote el diálogo" porque "no es un problema que se presente una semana antes o después".

