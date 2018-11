País Vasco y Asturias, las autonomías con mayor tasa de absentismo laboral

El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia- se configura como un problema grave para las empresas españolas. Esto supone un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, lastrando así su competitividad.

El centro de estudios y análisis de la compañía de recursos humanos Randstad Research ha elaborado el Informe de Absentismo Laboral, en el que pone de manifiesto que según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2018, en España el nivel de absentismo ha provocado la pérdida de un 4,8% de las horas pactadas, mientras que el absentismo no justificado ha supuesto la pérdida de un 1,3% de las horas pactadas en el período referido. En dicho caso, este 1,3% equivale a que, de media, cada día 256.000 personas no acuden a su puesto de trabajo pese a no estar de baja.

Asimismo, el análisis regional apunta a que en ciertas comunidades autónomas el problema del absentismo es más grave durante el segundo trimestre de 2018, como es el caso del País Vasco, Asturias y Castilla y León, que ocupan las comunidades con mayor nivel en su medición general, mientras que los menores niveles se localizan en Baleares y Murcia.

El análisis sectorial pone de manifiesto que existe una gran dispersión respecto al absentismo. El sector industrial cuenta con un nivel de absentismo (5%) dos décimas por encima de la media de sectores. Por el contrario, el sector de construcción es el que cuenta con menor nivel de absentismo (3,3%), aunque aumenta una décima respecto al trimestre anterior. Y es que, dentro de los 17 sectores con menor nivel de absentismo (menos del 3,4%) destacan tres: los de actividades relacionadas con el empleo (1,8%), construcción de edificios (2,4%) e industria del cuero y calzado (2,4%).

El absentismo en un sentido amplio incluye también las ausencias al puesto de trabajo debido a una baja médica. Según Randstad Research, cada día faltan a su puesto de trabajo casi 255.620 personas en España sin baja médica. Según Tramitapp, plataforma de gestión de recursos humanos, el 43% de las bajas médicas de los trabajadores tuvieron una duración inferior a cinco días, un 34% dispone de bajas de entre cinco y 30 días; un 10% de entre 31 y 60 días; y, un 13% por más de 60 días.

Inmaculada Santisteban, cofundadora de Tramitapp, recuerda que "los primeros tres días de baja por enfermedad por contingencias comunes, los empleados no cobran nada. Entre el cuarto y el decimoquinto día, la empresa será quien pague al trabajador. Mientras que, a partir de ese día, si la baja continúa y hasta un máximo de 365 días, lo pagará el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Mutua, en caso de que la empresa disponga de ella".

Por otro lado, los datos de la platarforma recogen diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen más bajas por enfermedad que los hombres, el 52% frente al 48%. Si nos fijamos en las bajas laborales por enfermedad que van de los cinco hasta los 30 días, el porcentaje de mujeres que disponen de este periodo es también superior al de los hombres con un 54% frente al 46%.