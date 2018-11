Carta de Theresa May a la nación: "Quiero que sea un momento de reconciliación en nuestro país"

La primera ministra británica, Theresa May, ha apelado a los británicos para sacar adelante el acuerdo marco alcanzado con Bruselas para regular el Brexit en una dramática carta abierta a la nación publicada este domingo.

En la carta, May asegura que hará campaña "de todo corazón" para lograr que el acuerdo sea aprobado por el Parlamento británico. "Será un acuerdo en pro de nuestro interés nacional, un acuerdo que funcione para el país entero y para toda su gente, votase o no por el Brexit", argumenta May.

May se encuentra en Bruselas para asistir a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno convocada para aprobar el principio de acuerdo tras superar el escollo de las objeciones planteadas por España con respecto a Gibraltar.

Tampoco las perspectivas internas son idílicas para May, ya que la principal contestación a este acuerdo procede de las propias filas del Partido Conservador y este mismo sábado su principal socio de gobierno, el Partido Democrático Unionista norirlandés (DUP) ha anunciado que votará en contra del pacto en el Parlamento.

De acuerdo con varios medios británicos, distintas facciones de su propio partido estarían preparando planes alternativos para el Brexit con el objetivo de mantener a Reino Unido más cercano a la UE en el caso de que el acuerdo de May no prosperase.

En su carta, May ha urgido a los ciudadanos británicos a dar comienzo a una nueva era de unidad política cuando el país deje el bloque europeo el próximo 29 de marzo.

"Quiero que ese sea un momento de renovación y reconciliación para nuestro país. Debe marcar el punto en el que dejamos atrás las etiquetas de a favor o en contra del Brexit para siempre y nos unamos como pueblo", ha emplazado. "El Parlamento tendrá la oportunidad de hacer eso mismo en unas pocas semanas, cuando vote por el acuerdo", ha añadido.