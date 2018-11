Principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea para las relaciones futuras tras el Brexit

Donald Tusk anuncia que hay principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre las relaciones futuras entre los dos bloques tras el Brexit, lo que alimenta las expectativas sobre el cierre del acuerdo definitivo durante la cumbre de este fin de semana. La libra se dispara un 1% frente al dólar y un 0,6% respecto al euro.

El borrador de declaración política sobre Brexit de la cumbre incluye "acuerdos integrales que crearán un área de libre comercio, combinando una profunda cooperación regulatoria y aduanera, respaldada por disposiciones que aseguren la igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa", según Bloomberg.

La Unión Europea y el Reino Unido han declarado su voluntad de reemplazar el acuerdo transitorio de la frontera irlandesa por "acuerdos alternativos para garantizar la ausencia de una frontera dura en la isla de Irlanda". Sin embargo, el documento no incluye ninguna mención a Gibraltar ni a España.

El Gobierno de Sánchez ha expresado reservas sobre el acuerdo en lo referente a Gibraltar al querer mayores garantías jurídicas de que Madrid tendrá la última palabra en cualquier futuro acuerdo con Gibraltar.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España votará contra el acuerdo de salida si no se producen cambios con respecto al Peñón antes de la cumbre del domingo. Si las casi 600 páginas de acuerdo de divorcio no clarificaba la situación entre España y Gibraltar, la declaración política sobre la relación futura de Reino Unido y bloque comunitario tampoco incluye ninguna mención.

España quiere garantizarse la negociación bilateral con Londres sobre Gibraltar. El presidente Pedro Sánchez mantuvo ayer una "larga conversación" con Theresa May para que Reino Unido acepte este extremo. El Ejecutivo pretendía que Bruselas retirara el artículo 184 del acuerdo de 585 páginas y una mención sobre la prioridad de España para negociar con Gibraltar en la futura declaración política.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado en su Twitter. "Acabo de enviar un proyecto de declaración política sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido. El Presidente de la Comisión me ha informado de que se ha acordado a nivel de los negociadores y se ha acordado en principio a nivel político, con sujeción a la aprobación de los dirigentes". Este jueves, los embajadores de los Veintisiete mantienen una reunión para analizar el progreso en los documentos.

