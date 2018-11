Las empresas del Ibex 35 escoltan a Sánchez en su primer viaje a Cuba

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Pedro Sánchez emprende este jueves su primer viaje a Cuba como presidente del Gobierno, una expedición entre cuyos objetivos está el de lograr "avances para los intereses económicos españoles", indican fuentes de Moncloa. Para ello, en esta visita, la primera oficial de un jefe de Ejecutivo español a la isla en 32 años, estará acompañado por líderes empresariales, tanto de las grandes corporaciones nacionales con presencia en bolsa como del ámbito de la pequeña y mediana empresa (pymes).

De hecho, varios de ellos irán en el mismo avión que el presidente. "Se ha querido hacer un gesto a las empresas", reconocen en la sede de Gobierno. Entre ellos, estará el nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, así como los de Air Europa, Juan José Hidalgo, y Aena, Maurici Lucena. También habrá representantes de Iberia y Telefónica, entre otras compañías, aunque no se han dado a conocer sus identidades. También habrá asientos para los responsables de pymes, como Cevisa.Consulte aquí el listado completo de empresas que van a Cuba (.pdf).

En total, junto a Sánchez van a viajar representantes de 24 empresas con presencia en el Ibex y de 10 pymes, todas ellas con intereses económicos en Cuba. Allí se encontrarán con responsables de otras compañías con las que se reunirán el viernes en un foro organizado por las Cámaras de Comercio de España y Cuba. En él participarán unos 200 empresarios, entre los que también habrá caras conocidas del sector hotelero español, que regenta alrededor del 71% de las habitaciones de hotel del país.

En el visita también participará la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que "va a tener una agenda complementaria útil para el tejido empresarial español. Se persiguen algunos proyectos emblemáticos en la isla. Cuba se está abriendo y queremos que nuestras empresas estén bien posicionadas ante los nuevos contratos".

Sectores prioritarios

En cualquier caso, desde Presidencia de Gobierno también indican que sobre la mesa no está el "firmar ningún acuerdo" comercial con el Ejecutivo cubano. Sin embargo, sí que se va a "avanzar" en la gestión de varios de ellos y "ver las posibles necesidades".

En este sentido, precisan que los sectores prioritarios para la negociación serán los de energía, transportes, infraestructuras y gestión urbana.

También aclaran que lo que quiere el presidente Sánchez es emprender un "diálogo franco y profundo con Cuba", que empezará un día antes del foro empresarial, cuando celebrará una cumbre con Miguel Díaz-Canel en el Palacio Presidencial de La Habana.

La visita se aprovechará, además, para tratar con la Administración caribeña el impago de "varios millones de euros" de Cuba al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

Se pretende dar un empujón al fondo de contravalor para financiar empresas españolas creado en tiempos de Mariano Rajoy, cuando se condonó gran parte de la deuda cubana. Dotado con más de 400 millones, "no está siendo todo lo ágil que querríamos", indican.

Sin visita a la disidencia

Desde Moncloa indican que el presidente del Gobierno no tiene previsto reunirse con representantes de los disidentes del régimen castrista durante su visita a Cuba. "No lo hicieron tampoco otros líderes mundiales cuando fueron, como los presidentes de Portugal o Francia, o los papas. No hacemos nada distinto a ellos". Tampoco habrá encuentro con Raúl Castro, expresidente de Cuba.