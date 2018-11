Hacienda trabaja "noche y día" para aprobar los presupuestos

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este miércoles que trabaja "noche y día" para lograr los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos de 2019, aunque evitó dar detalles sobre el estado de las negociaciones para no interferir en las mismas.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, Montero insistió en que la intención del Ejecutivo "es llegar a las alianzas que permitan la aprobación de los Presupuestos y mostrarle a los ciudadanos que hay otro camino posible, que la recuperación puede llegar a las familias y que las pensiones, el SMI y la dependencia son políticas que son prioritarias para este Gobierno".

Así, preguntada por las dudas mostradas por otras formaciones políticas sobre si el Gobierno logrará reunir los apoyos necesarios y la posibilidad de que no presente los Presupuestos en diciembre, tal y como pretende, la ministra indicó que "lo que me llama la atención es que sea noticia si se presentan o no los Presupuestos en vez de si se aprueban; lo importante para la gente es que se aprueben, lo demás forma parte de la negociación".

"No entiendo dónde está la duda", prosiguió en el mismo sentido, para a continuación apuntar que "mientras intentamos conseguir esos acuerdos y llegando a conversaciones con los grupos políticos que nos permitan avanzar, es bueno mantenerlos en la prudencia, porque si no las negociaciones pueden no llegar a buen puerto". "El resto de cuestiones sobre cuándo se consiguen las alianzas pertenecen al ámbito de la negociación", añadió.

Así, la titular de Hacienda afirmó que "siempre soy optimista y trabajo siempre con esa hoja de ruta", por lo que "el Ministerio está dedicando días y noches". Por último, volvió a señalar que la intención del Gobierno es presentar el proyecto de cuentas públicas en diciembre, previsiblemente después del puente de la Constitución.

