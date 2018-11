Trabajo prevé aprobar la lista de morosos en presupuestos y ha detectado ya 1.100 deudores con más de un millón de euros

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, indicó este lunes que el Gobierno prevé aprobar la lista de morosos de la Seguridad Social en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha detectado ya 1.100 grandes deudores que deben más de un millón de euros.

Así lo explicó Aibar en una rueda de prensa para explicar los resultados de gestión de la Tesorería y exponer la evolución de la morosidad de la Seguridad Social.

Este responsable del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social señaló que la voluntad del Gobierno es aprobar un cambio normativo que posibilite la publicación de esta lista de morosos homologada a la que elabora la Agencia Tributaria e incluirlo en los Presupuestos para el próximo año.

Si no fuera posible, "cabe la posibilidad" de que se apruebe un real decreto para sacar adelante esta medida, pero "a mí no me corresponde determinarlo", manifestó.

Aibar indicó que la Tesorería ya ha detectado a 1.100 morosos, que son fundamentalmente empresas y deben más de un millón de euros a la Seguridad Social. Además, la deuda global exigible a todos los deudores, incluidos estos 1.100, asciende a 4.476 millones de euros, de los que 1.817 millones corresponden al periodo de enero a septiembre de este año.

La tasa de morosidad con la Seguridad Social se situó en el 1,07% en diciembre de 2017 y para este año está previsto que cierre en el 1%, mientras que el mínimo fue del 0,96% y se registró previamente a la crisis. En este sentido, Aibar destacó que el nivel actual es muy similar al de la década pasada y que "va a ser muy difícil disminuir del 1%".

El director general de la Tesorería apuntó que a estos 1.100 morosos ya se les ha comunicado que tienen una deuda contraída con la Seguridad Social, pero que en paralelo la Tesorería "estaría intentando cobrar la deuda".

Este directivo también explicó que un plan que se está desarrollando y con "excelentes resultados" es el seguimiento de empresas para detectar deudas en empresas con un número importante de trabajadores. Concretó que en total, 82.873 empresas están en seguimiento a día de hoy.

APLAZAMIENTOS

En cuanto a los aplazamientos de los pagos de obligaciones con la Seguridad Social, Aibar indicó que la deuda vigente de estos aplazamientos asciende a 1.162,7 millones de euros. Los concedidos efectivos aumentaron un 4,8%, hasta los 68.578, pero el importe disminuyó un 18,8%, hasta los 617 millones, debido a que "las empresas necesitan aplazar menos" y por el control de incumplimientos de aplazamientos "se ven obligadas" a negociarlos.

Respecto a los procedimientos concursales iniciados en los que está presente la Tesorería, hasta septiembre se iniciaron 2.811, una cifra que aumentará hasta el cierre del ejercicio, "pero con toda seguridad va a ser inferior a la del año pasado", cuando se registraron 4.051 procedimientos. El importe del crédito reclamado hasta septiembre ascendió a 127 millones de euros.

Por otra parte, también informó de que, a consecuencia de las últimas lluvias torrenciales y desbordamientos, se han dictado resoluciones para favorecer el pago de las cuotas de la Seguridad Social, "lo que significa que por un tiempo las empresas podrán evitar el pago sin que esto suponga ningún tipo de devengo de recargos, intereses".

