Ciudadanos pide que se abran las enmiendas parciales a la Ley de Estabilidad

Ciudadanos está decidido a mantener este martes su texto alternativo a la enmienda a la totalidad de Podemos para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que esta se discuta en el Pleno del Congreso. La enmienda de la formación naranja, dentro del trámite normal y ordinario de la regla de Estabilidad Presupuestaria, y no dentro de la vía de urgencia, defiende que, el rechazo del Senado a los objetivos del déficit se puede levantar por el Congreso con mayoría reforzada de 3/5 partes.

En el caso de que se rechace la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera pedirá que se abra el periodo de enmiendas parciales, lo que no conlleva tiempo máximo.

Desmintiendo las informaciones de algunos medios en los que se daba carta de naturaleza a la ruptura de Cs y PP sobre el trámite ordinario que debe prosperar en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, este lunes, fuentes de Ciudadanos aclararon a elEconomista que en ningún momento han decidido cambiar el trámite ordinario de esta ley, que sigue su curso, si no, continuar con sus enmiendas, entre ellas, la contraria a un veto del Senado, por cierto, situación que no se ha llegado a dar, ya que la ley no ha logrado llegar al Senado.

Ciudadanos se mantiene contrario a la senda fiscal propuesta por el Gobierno, de 1,8 para 2019, senda que se ha enviado a Bruselas sin estar aprobada por el Congreso, donde Sánchez no logró ni los votos a favor de los partidos que apoyaron la moción de censura de Mariano Rajoy a finales de mayo.50 euros mensuales para los autónomos que no alcancen con sus ingresos el salario mínimo.

Recuerda Ciudadanos, que la urgencia lectura única para modificar estas leyes propuesta por el Gobierno fue rechazada, de modo que, las leyes, al seguir su trámite ordinario, no estarán antes del verano de 2019.

Según fuentes de Ciudadanos, hasta ahora, ni Podemos ni PSOE han actuado de modo que se aprueben las enmiendas presentadas por sus propias formaciones.

En cambio, la oposición al atajo legislativo que quería emplear el PSOE para tramitar la modificación de la Ley de Estabilidad se mantiene. En septiembre los socialistas intentaron colar la supresión del veto del Senado en una enmienda de una legislación para mejorar la formación de jueces y fiscales en violencia machista. Sin embargo, los votos de PP y C's evitaron que prosperar en la Mesa del Congreso evitaron que prosperara, incluyendo el de la presidenta del órgano parlamentario, Ana Pastor.

En la actualidad, el Gobierno no cuenta con la aprobación de la senda fiscal presentada a la Comisión Europea, y queda pendiente de remitir a Bruselas el anteproyecto cuando esté aprobado.