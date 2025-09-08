Ignacio San Millán disputará a Andrés Hernando la presidencia de la patronal burgalesa

El tesorero de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Ignacio San Millán, anunciará mañana martes su candidatura a la presidencia de la patronal, a la que también opta el CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando.

La candidatura de San Millán, que se anunciará este martes en rueda de prensa, se produce pocos días después de la retirada de la contienda electoral del actual presidente Miguel Ángel Benavente tras las acusaciones vertidas por el otro contrincante, Andrés Hernando, presidente de la Federación de Empresas del Metal (Femebur), sobre irregularidades en el proceso electoral.

San Millán ha sido uno de los hombre cercanos a Benavente, por lo que su candidatura aparece como la respuesta del sector oficial a la irrupción de Hernando.

San Millán preside la Asociación de Desarrollo Logístico de Burgos, está al frente de Asercomex Logistics y de varias compañías ligadas al sector, y es además uno de los impulsores del nuevo tren de mercancías que conectará Burgos con Valencia, un proyecto estratégico que busca reforzar el papel de la ciudad como nodo logístico.

Hasta ahora ejercía como tesorero de FAE y forma parte de su Comité de Dirección. Mantiene una estrecha relación con Miguel Ángel Benavente. En 2019 recibió el FAE de Oro, el máximo reconocimiento de la patronal, por su trayectoria empresarial.