El CEO de Hiperbaric sacude las elecciones en la patronal burgalesa con sus denuncias de manipulación del censo

Las elecciones para renovar la presidencia de la potente Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), previstas para el próximo 19 de septiembre, llegan con los ánimos caldeados después de que uno de los dos candidatos, Andrés Hernando, haya denunciado posibles irregularidades en el proceso.

El presidente de FEMEBUR, Andrés Hernando, denunció graves irregularidades en el proceso electoral en el que previsiblemente competirá también el actual presidente, Miguel Ángel Benavente. El CEO de Hiperbaric aseguró durante la presentación de la candidatura que se ha producido una "manipulación del censo", sustituyendo a representantes designados por las asociaciones por otros que no fueron elegidos, lo que calificó directamente como un "robo".

Hernando, que acusó directamente a la secretaria general de FAE, Emiliana Molero, mostró así su temor a que las elecciones no se desarrollen de forma limpia y advirtió de que se está poniendo en riesgo la pluralidad de la organización: "FAE no puede ser un cortijo donde unos pocos deciden a dedo; tiene que ser una casa abierta en la que todas las asociaciones tengan voz", señaló.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) respondió a las acusaciones de Hernando con un comunicado en el que rechazaba "categóricamente" las acusaciones de irregularidades. La organización asegura que todos los nombramientos y decisiones adoptados en el Comité Ejecutivo del pasado 2 de septiembre "se han realizado de acuerdo con los estatutos vigentes".

FAE subraya además que el procedimiento contó con el aval de un informe jurídico externo e independiente, que confirma la competencia del Comité Ejecutivo para adoptar acuerdos relacionados con el censo electoral y con el proceso de elecciones. Por ello, considera que las manifestaciones de Hernando sobre un supuesto "robo" de representación de FEMEBUR "no se ajustan a la verdad".

El comunicado también niega se hayan producido irregularidades en el control de las cuotas de las asociaciones ni en el derecho a voto de las mismas, y recuerda que todavía está abierto el plazo para realizar las comprobaciones correspondientes.

FAE reafirmó su compromiso con la democracia interna, la transparencia y la participación de todas las asociaciones miembro, y califica de "infundadas" las acusaciones que sugieren lo contrario. En este sentido, la patronal burgalesa defiende la labor de su secretaria general, Emiliana Molero, y considera que atribuirle actos ilícitos constituye una imputación "calumniosa e injuriosa".

El presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente, tiene prevista en la mañana de hoy una comparecencia de prensa. FAE es una de las más importantes asociaciones empresariales englobadas en CEOE Castilla y León dado el enorme peso industrial que tiene la provincia de Burgos en la economía regional y nacional.

