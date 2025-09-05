Extremadura pide que Sánchez que retracte del Anteproyecto de Ley de la condonación de deuda no va a ir a gasto

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "retracte" de sus afirmaciones sobre el posible destino de la condonación de deuda a gasto, ya que según ha incidido el anteproyecto de ley aprobado sobre esta cuestión "corrobora" que de ese dinero no se puede destinar "ni un céntimo a gasto social".

"Es una mentira la condonación. Ver a la vicepresidenta decir que quién diría que no a la quita de la hipoteca es una absoluta mentira", ha espetado igualmente Manzano, quien ha reprochado también al líder del PSOE en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, que "mintió a los extremeños" al hablar sobre este tema porque, en realidad, "1.700 millones no van a llegar y no se va a poder destinar ni un solo céntimo a prestación de servicios esenciales".

En este sentido, ha incidido en que la Airef "fue muy clara y desde el minuto 1 dijo que esto no se podía destinar a gasto, que no hay 1.700 millones para Extremadura que se pueda destinar a gasto", sino que van a "pagar 83.000 millones todos los españoles" y los extremeños 68 millones, ha indicado a preguntas de los medios durante una comparecencia este viernes en Mérida para tratar sobre asuntos de transporte escolar.

"Ésas son las certezas y eso es lo que viene en ese anteproyecto de ley", ha remarcado la portavoz de la Junta, que ha pedido "que se retracte el señor Sánchez que dijo que esto se podía destinar a pagar hospitales y mintió a todos los españoles".

"Esto es tan sencillo de entender... Creo que la mayoría de la ciudadanía lo comprende... Es que los extremeños vamos a pagar la mala gestión del separatismo catalán... A nosotros nos cuesta dinero que a nosotros por extremeños nos va a costar 68 millones de euros", ha apuntado.

En esta línea, Manzano ha vuelto a defender, en lugar de la condonación de deuda, la reestructuración que está aplicando ya el Gobierno extremeño.

"Mi obligación, nuestra obligación es velar por los intereses de nuestra región. Lo que sí se destina a gastos es la reestructuración que ya hemos hecho, la refinanciación que ya hemos hecho. Hemos metido en el presupuesto más de 20 millones en ahorro de intereses", ha destacado.