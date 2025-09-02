El Gobierno vasco no equiparará las pensiones más bajas con el SMI

El Gobierno vasco ha rechazado la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) respaldada con el apoyo de más de 145.000 firmas y presentada por los pensionistas vascos reclamando la equiparación de las pensiones más bajas con el SMI.

El colectivo solicitaba establecer un complemento que permitiera garantizar que las prestaciones más bajas fuesen iguales, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha descartado su petición alegando que la propuesta "no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social".

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo explica que, desde 2008, Euskadi dispone de "un modelo propio de garantía de ingresos que asegura rentas mínimas dignas" y que, además, se reforzó en 2022 señalando a los pensionistas como colectivo prioritario y estableciendo una cobertura mínima teniendo en cuenta los umbrales de pobreza europeos.

Asimismo, dicho sistema contempla "medidas específicas para los pensionistas", por lo que consideran que "la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema". Entre esas medidas específicas destacan la habilitación de complementos del 40% sobre la cuantía base o el reconocimiento de unidades de convivencia excepcionales.

Desde el Gobierno vasco aseguran que con el modelo actual, los pensionistas pueden recibir una renta de 1.080,82 euros mensuales que puede elevarse hasta los 1.535,91 euros en función del tamaño de la unidad de convivencia.

Evitar duplicidades

Con la desestimación de la propuesta recogida en la ILP, el Ejecutivo autonómico trata de evitar duplicidades y desigualdades que podrían surgir al plantearse un complemento a las pensiones de manera individual, sin tener en cuenta los ingresos totales del grupo de convivencia ni las necesidades económicas propias, señalan.

En su opinión, de prosperar, provocaría "un trato preferente hacia un colectivo, en detrimento de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad o personas trabajadoras con bajos ingresos". No obstante, la ILP aún tiene recorrido por delante ya que siguiendo el procedimiento fijado, el Gobierno vasco lo ha enviado al Parlamento, si bien todo indica que no prosperará al encontrarse con el voto en contra del equipo de Gobierno formado por PNV y PSE.

Por otro lado, advierten de que la propuesta no cumple con los requisitos reglamentarios, ya que implica un aumento de los créditos presupuestarios suponiendo "un gasto estructural insostenible para las finanzas públicas".

Por último, consideran que su debate excede las competencias autonómicas del sistema vasco de pensiones, limitado a la protección social desde la asistencia, y por ello creen que corresponde al ámbito estatal la decisión de abordar mejoras generales en la cuantía de las pensiones.