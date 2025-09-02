El precio de la vivienda de segunda mano aumenta casi un 15% en el último año

El precio de la vivienda de segunda mano ha crecido casi un 15% en el último año, según ponen de manifiesto los datos del mes de agosto recopilados por Idealista. El portal inmobiliario destaca que el metro cuadrado alcanzó los 2.498 euros y que este es su valor más alto desde que la compañía tiene registros, después de que el precio medio haya crecido un 4,5% en el último trimestre, dejando valores superiores a los del verano pasado en todas las comunidades autónomas. Así una vivienda de 80 metros cuadrados rozaría ya los 200.000 euros.

La Comunidad de Madrid, con un incremento del 23%, lidera las subidas, seguida de Murcia (17,6%), Cantabria (17,6%), Comunidad Valenciana (17,4%), Andalucía (15,9%) y Canarias (14,8%). Por debajo de la media nacional se encontraron los incrementos de Asturias (14%), Baleares (12,3%), Euskadi (11%) y Cataluña (9,7%). En el lado opuesto, los menores ascensos se produjeron en Extremadura (0,8%), Navarra (3%), La Rioja (3,8%), Galicia (3,9%), Castilla y León (3,9%), Aragón (4,2%) y Castilla-La Mancha (4,9%).

Baleares, con 5.068 euros por metro cuadrado, fue la autonomía más cara, por delante de la Comunidad de Madrid (4.384 euros). Les siguieron Euskadi (3.287 euros), Canarias (3.080 euros) y Cataluña (2.665 euros). Por el contrario, el informe muestra que las regiones más económicas en agosto de este año fueron Castilla-La Mancha (986 euros), Extremadura (989 euros) y Castilla y León (1.244 euros).

Dentro del análisis por capitales, el portal inmobiliario remarca que la subida más pronunciada tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, donde el precio creció un 22,9% en el último año. A continuación, sobresalieron los incrementos de Madrid (21,3%), Guadalajara (20,4%), Valencia (19,6%), Santander (19,5%), Teruel (17,9%) y Palma (17,2%). En cambio, la ciudad de Soria (2,3%) protagonizó el menor ascenso interanual, junto a Ourense (3,6%), Badajoz y Cádiz (3,7% en ambas capitales). El único descenso se anotó en Girona (-4,8%).

San Sebastián fue la capital más cara de España, al alcanzar un precio de 6.283 euros por metro cuadrado. Zamora, en cambio, es la capital más económica con un precio de 1.239 euros por metro cuadrado, seguida por Jaén (1.300 euros) y Ciudad Real (1.395 euros). Con los incrementos registrados en este año, el precio en Madrid se estableció en 5.723 euros por metro cuadrado, mientras que en Barcelona el precio se situó en los 4.991 euros.

Pisos.com también ha hecho público este martes su análisis de la evolución experimentada por la vivienda de segunda mano. En su caso, estiman que en el mes de agosto fue de 2.408 euros por metro cuadrado, lo que estiman que solo representa un repunte del 3,18% respecto al mismo mes del año 2024 y una caída del 0,03% desde el mes de julio. El director de Estudios, Ferran Font, destacó que "mientras que la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha favorecido que la oferta hipotecaria sea más ventajosa, el valor de los inmuebles continúa disparado teniendo en cuenta los ingresos medios de los potenciales compradores".

Para la compañía, los repuntes "más llamativos" tuvieron lugar en Asturias (10,53%), Baleares (9,34%) y Navarra (7,63%), cayendo con más fuerza Castilla y León (-5,80%), Extremadura (-1,90%) y La Rioja (-1,70%). Respecto a las provincias, los mayores incrementos se localizaron en Asturias (10,53%), Baleares (9,34%) y Navarra (7,63%). Las mayores bajadas las protagonizaron Huesca (-12,13%), León (-1,80%) y Ourense (-9,41%). En la clasificación de las provincias por precio, sitúan en primera posición a Baleares, con 5.097 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (4.488 euros) y Guipúzcoa (3.823 euros).

El estudio coincide en hacer referencia a San Sebastián como la ciudad más cara, con un precio que elevan a 6.578 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (6.273 euros) y Palma (5.295 euros). Al tiempo que Jaén se emplaza como la capital más asequible, donde el metro cuadrado cuesta 1.257 euros de media.