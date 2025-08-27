Las organizaciones agracias exigen compensaciones al Gobierno por los aranceles

Veinticuatro organizaciones agrarioalimentarias han exigido hoy al Gobierno compensaciones económicas por los efectos del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos que contempla un arancel dCarlos Cuerpo se reunirá la próxima semana con grupos de trabajo afectados por el acuerdo arancelario de UE y EEUUel 15% a los productos europeos.

Las entidades se han reunido hoy con los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Agricultura, Luis Planas, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo el Ejecutivo con los sectores afectados por los aranceles norteamericanos para "mantener información" y conocer la aplicación del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, aprobado en abril.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha declarado tras el encuentro que "en la reunión no ha habido contenido para paliar este mal acuerdo, veremos qué hace el Gobierno porque es un mal acuerdo para España".

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, ha añadido que "si este acuerdo se va a mantener con EEUU, se exige por parte de Unión de Uniones a la UE que afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales que nos están imponiendo, si no, no seremos competitivos". El secretario general de la UPA, Cristóbal Cano, ha dicho que "la UE es la que tiene que empujar las medidas compensatorias, si se tuviera que reconfigurar este acuerdo, el peso de España tiene que ser importante".

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha sido al más duro al señalar que "no hay ninguna novedad positiva, la UE está muy alejada de lo que es la alimentación, quiere que comamos 'microchips, es un auténtico disparate".

Y desde el sector de conservas de pescados y mariscos, el secretario general de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, ha afirmado que ha pedido a los ministros "máxima vigilancia y control" en el mercado español para que se cumplan los estándares.

Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han manifestado que "seguimos considerando que es mejor un acuerdo que una guerra comercial abierta, pero continuamos pensando que el acuerdo arancelario alcanzado por la Unión Europea y Estados Unidos que establece un arancel del 15% a los productos europeos es injusto. Durante la reunión mantenida hoy con los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y Agricultura, Pesca y Alimentación, FIAB ha trasladado la importancia de seguir redoblando esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo comercial justo, duradero y equilibrado para ambas partes. "Esta imposición por parte de la Administración Trump penaliza no solo a las empresas europeas y españolas frente a competidores directos, sino a los propios consumidores", aseguran.

Respecto al Plan de medidas, FIAB ha solicitado que "se comprometa n a modularlo y adaptarlo en función de los impactos que se vayan observando y que los procedimientos para acceder a las ayudas sean ágiles y lleguen de manera directa a las pymes, mayoritarias en el sector".

Las reuniones para conocer la situación del sector y las medidas del Plan de Respuesta han continuado en la tarde de hoy. Carlos Cuerpo recibirá al grupo de trabajo de representantes de los sectores de química y medicamentos. Los de bienes de equipo y material eléctrico acudirán a la reunión con Cuerpo mañana, en la que también estará presente el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.