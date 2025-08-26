icon-avatar
Economía

Javier Muñoz nombrado nuevo director general de Política Económica

  1. Agencias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Javier Muñoz Moldes como director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en sustitución de Víctor Ausín, que ha desempeñado el cargo desde febrero de 2024 tras haber sido director general de Macroeconomía entre 2021 y 2024. Esta dirección general se encuadra en le Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que dirige Carlos Cuerpo.

Nacido en Marín (Pontevedra) en 1988, Javier Muñoz Moldes pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Es graduado y máster en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Lovaina y máster en Competencia y Regulación de Mercados por las universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona.

Muñoz ha desarrollado su carrera en los ámbitos de la competencia, la regulación económica y las políticas públicas europeas, combinando experiencia en la administración española con etapas en el sector privado o público internacional.

Fuera del sector público nacional, ha trabajado en la Autoridad Sueca de la Competencia, en el grupo farmacéutico belga UCB y en la consultora británica especializada en competencia RBB Economics, en sus oficinas de Londres y Bruselas.

En el sector público español ha ocupado puestos en el Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno, en el gabinete técnico y de Análisis Financiero del Tesoro Público y como responsable de asuntos europeos en el gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Recientemente ha ejercido como subdirector general de Fondos Europeos en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con responsabilidad en la coordinación del Plan de Recuperación, la supervisión de los instrumentos financieros gestionados por ICO, Cofides y BEI, y la representación del Ministerio en las negociaciones con la Comisión Europea.

