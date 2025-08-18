La deuda pública marca otro récord al llegar en junio casi a los 1,7 billones

La deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) alcanzó el pasado mes de junio casi 1,7 billones de euros (1.691), lo que supone un 4% que la registrada en el mismo periodo de 2024 y un nuevo récord en cuanto al saldo, según ha informado este lunes el Banco de España.

Sin embargo, la deuda pública se situó en junio de 2025 en el 103,4% del PIB nominal cuando en el mismo mes del año pasado se encontraba en el 105,3%, es decir, 1,9 puntos porcentuales menos. El aumento de cantidad pero el descenso en porcentaje de PIB se explica por el crecimiento de este último.

Entre las AAPP, la deuda que más ha aumentado interanualmente ha sido la del Estado, que creció un 4,5%. La de las comunidades autónomas se incrementó un 1,5% en el mismo periodo, mientras que la de las corporaciones locales disminuyó un 0,6%.

La mayor parte de la deuda la soporta el Estado. En junio ascendía a 1.534 billones, lo que representa el 93,9% del PIB. Dentro del saldo estatal, hay que mencionar la deuda que presenta la Seguridad Social que alcanzó se situó los 126 mm, un 8,6%5 más que un año antes y corresponde a un 7,7% del PIB. Con ligeras oscilaciones mensuales, la Seguridad Social está viendo incrementarse paulatinamente su deuda en los últimos años.

Por su parte, la deuda de las autonomías ascendió a 343 mm de euros en junio de 2025, equivalente a un 21% del PIB, con una variación interanual del 1,5%, y la de las corporaciones locales fue de 23 mm de euros en este mes (1,4% del PIB), importe un 0,6% inferior al registrado en 2024.

Por otro lado, el saldo deudor en poder de los diferentes subsectores que componen las AAPP, la consolidación, fue de 371 mm de euros, lo que supone un aumento del 3,4% respecto al año anterior y representa un 22,7% del PIB.

El Banco de España confirma que la deuda emitida en valores a largo plazo registró un crecimiento interanual del 4,6%, mientras que los préstamos con vencimiento superior a un año se redujeron un 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, en este mes los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual positiva del 3,8%.

Relacionados Andalucía registra el nivel de deuda sobre el PIB más bajo de los últimos 12 años