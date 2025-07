Saiz cree que solo un 1,8% de los nuevos jubilados utilizará la fórmula reversible

El Ministerio de Seguridad Social prevé que, con los cambios que quiere implementar a través del nuevo reglamento de jubilación reversible –la vuelta al mercado laboral una vez efectuado el retiro, hasta ahora denominada como flexible– un 1,8% las nuevas altas optarán por esta modalidad. Las proyecciones del Departamento de Saiz indican además que este ritmo de menos del 2% de jubilados al año se mantendrá durante cinco ejercicios.

El reglamento que ha llevado el Ejecutivo a audiencia pública pretende sustituir a la jubilación flexible aprobada en el año 2002 por su escasa utilización.

Según las cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad Social en la Memoria del Proyecto de Real Decreto, en el mes de marzo solo existían 3.174 jubilaciones de este tipo en el sistema. Una cifra que, comparada con las 6.570.803 pensiones de jubilación supone un 0,04% del total. Una proporción que Saiz pretende aumentar hasta el 14% una vez transcurridos los cinco primeros años.

Ahora, las previsiones, explica Seguridad Social en la memoria, se realizan bajo dos supuestos: que el acceso a la reversible se hará desde la jubilación plena y que todos ellos volverán al mercado laboral una vez pasados 6 meses de (el requisito para cobrar el premio del 20% o del 10%, según la jornada de trabajo).

El objetivo de la medida es cumplir con el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y Pensiones, del 31 de julio de 2024, que incluía un mandato para que se revisase esta modalidad de jubilación. La flexible, tal y como está regulada, "no está consiguiendo los resultados perseguidos puesto que el número de solicitudes apenas ha variado en los últimos años".

El martes pasado, el Consejo de Ministros llegó a un acuerdo que autoriza la tramitación urgente del Real Decreto. No obstante, a pesar de ello es previsible que la reforma de la jubilación flexible no llegue hasta el mes de septiembre ya que la norma todavía se encuentra en audiencia pública y este trámite no cierra hasta el 1 de agosto. Además, una vez aprobada, la nueva jubilación reversible entrará en funcionamiento a los tres meses de su publicación en el BOE.

El perfil del jubilado flexible

Las cifras, ofrecidas por el Ministerio en el contexto de la nueva regulación, no se publican habitualmente y ahora reflejan que el numero de personas que han utilizado la jubilación flexible se ha mantenido estable en el tiempo.

De las personas que deciden volver a trabajar después de la jubilación, un 75,4% son hombres. De media (teniendo en cuenta a ambos) la pensión que reciben es de 949 euros al mes y estos jubilados permanecen en el mercado laboral cuatro años desde su nueva alta. Una cifra que sube hasta los 1.029 euros en el caso de los hombres y cae hasta los 705 para las mujeres.

Además, la edad media de quienes se encuentran en esta modalidad de retiro es de 71 años (la mayoría asalariados, un 72%) y un 81% se acoge a la jornada máxima (es decir, trabajan el 50%).

Las previsiones de Seguridad Social que justifican la elaboración de la norma y estiman el ahorro que esta conllevaría –cifrado entre 185 y 285 millones de euros– consideran que, los que ahora optan por trabajar el tiempo máximo también lo harán una vez aprobado el Real Decreto. Es decir, que aquellos que ahora se emplean al 50% pasarán a realizar una jornada del 80% de la que realiza en trabajador a tiempo completo.

Entre otras cifras, la memoria publicada por el Ministerio de Elma Saiz también destaca que, aunque la edad de acceso media es de 65 años; un 17,85% de los trabajadores se han jubilado antes de los 64 años. Es decir, por debajo de la edad mínima de jubilación.

Un ahorro de hasta 285,33 millones

Según la memoria que acompaña al Real Decreto existen dos escenarios del ahorro que generará la reforma. Por tanto la expectativa es que, cuando esté completamente implantada la medida, el ahorro para la Seguridad Social varía entre 285,33 millones de euros y 185,87 millones de euros dependiendo de la jornada que realicen los trabajadores a tiempo parcial, máxima o mínima legal permitida. Es decir, a medida que se realiza una menor jornada, menor ahorro se produce.