Las seis preguntas que debes hacerte antes de jubilarte para disfrutar de un "bienestar financiero", según el emprendedor Fernando Martínez-Cue

La jubilación es el momento clave de los trabajadores cuando llegan a su edad adulta y, con toda probabilidad, uno de los hitos más trascendentales en la vida de una persona, por lo que hay que llegar a ella con los deberes hechos y así elaborar una hoja de ruta que puede comenzar incluso antes de que se ejecute el retiro profesional.

El Instituto de Pensiones BBVA ha contactado con Fernando Martínez-Cue, licenciado en Derecho y emprendedor y asegurador que asesora en materia de pensiones, Seguridad Social y previsión social. El experto asegura que existen seis preguntas que "deberías hacerte a ti mismo, y responderte, para planificar de manera adecuada tu futura jubilación y ayudarte a lograr el objetivo de disfrutar de un bienestar financiero durante la misma".

Martínez-Cue responde a estas preguntas en un vídeo que el banco ha colgado en el perfil de YouTube de su sección 'Mi jubilación en España'.

Vídeo YouTube

¿Qué nivel de ingresos me gustaría tener en la jubilación para llevar el tipo de vida que me gustaría? Esto, en palabras de Martínez-Cue, supone decidir el tipo de gasto que ese tipo de nivel de vida me llevaría.

¿Cuáles son los ingresos estimados que tendría durante la jubilación considerando las fuentes de financiación de la misma que actualmente dispongo? "Aquí debería contar las cotizaciones a la Seguridad Social que generan derecho a pensión pública en función de mi nivel de ingresos, el ahorro financiero (ya sean productos individuales como planes de pensiones u otro tipo de ahorro privado) o el ahorro a través del sistema de empleo", detalla el experto. Además, incide, "si tengo otro tipo de patrimonio, como por ejemplo vivienda, si ese patrimonio me puede generar rentas adicionales durante la jubilación".

¿Existe un 'gap' entre los ingresos necesarios y los ingresos estimados durante la jubilación? Martínez-Cue asevera que "me debo preguntar si existe suficiencia de ingresos o existe una brecha entre ese nivel de ingresos deseado para llevar el tipo de vida que quiero y el nivel de ingresos estimados en función de mis fuentes de generación de ingresos actuales".

¿Cómo encontrar espacios adicionales para el ahorro? El experto puntualiza que esta pregunta solo se hace si existe insuficiencia de ingresos, y que en todo caso implica cuestionarse "cómo encontrar dentro de mi economía personal espacios adicionales para el ahorro, bien buscando minimizar el gasto actual o bien buscando nuevas fuentes de ingresos".

¿Qué parte de ese ahorro quiero consumir durante mi jubilación y qué parte quiero y puedo trasladar a mis herederos? Esta pregunta es sencilla...al menos en teoría. Se trata de una reflexión profunda que, ante todo, atañe a aspectos personales.

¿Qué tipo de producto de ahorro-inversión necesito y con qué proveedor? Esta es una pregunta fundamental que no podemos hacernos hasta el final: en qué productos, provisionales y financieros y con qué compañías realizar ese ahorro. Y ahí hay una serie de cosas a decidir como el tipo de cartera en función de mi perfil de riesgo, el tratamiento fiscal que tienen los productos, la liquidez...