Alejandro Touriño, abogado y empresario: "La pereza desaparece cuando nadas en agua fría a las 6 de la mañana"

Ya sea en el mundo de la abogacía o en cualquier otro ámbito, si hay algo que necesitas para triunfar es esfuerzo y disciplina. Es lo que defiende el abogado Alejandro Touriño en un nuevo episodio del podcast Trayectorias con Sentido de 'All Talks', una serie de entrevistas a personalidades que han transformado el derecho en España.

Durante su intervención Touriño aprovecha para hacer un recorrido no solo por su trayectoria profesional, sino también personal, haciendo hincapié en la cultura del esfuerzo. Y es precisamente esto, el espíritu de superación lo que asegura que lo ha llevado hasta donde está y que le "ha marcado cada día de trabajo" desde que era pequeño.

"Cuando ves el esfuerzo de tus padres, te vuelves otra persona y quieres corresponderles", afirma mientras continúa añadiendo que "es egoísta pensar que no somos privilegiados", refiriéndose a los valores del sacrificio. Si hay algo que Touriño valora en este sentido es la natación:

"Después de levantarte a las seis de la mañana para ir a nadar en agua fría, hay pocas cosas que te den pereza en la vida".

Valora que cada uno encuentre su propia forma de ser disciplinado, para él es la natación. Asimismo, recuerda que también hay que actuar conforme a las capacidades de cada uno, sabiendo cuáles son sus limitaciones y sus puntos fuertes para conseguir triunfar y no quedarse anclado, por ejemplo, en una oposición.

La comodidad de la oposición

Touriño, de 44 años y natural de Ferrol, se marchó a vivir a Reino Unido después de estudiar la carrera de Derecho en Santiago de Compostela. "Me dijeron que debía opositar porque era muy buen estudiante, que aportaría tranquilidad y seguridad, pero me salí del camino que me trazaron", cuenta mientras asegura que ahora se siente "totalmente privilegiado con mi vida".

Decidió alejarse de la supuesta protección que le daría la oposición y apostar por construir un espacio de autonomía y libertad donde cada uno pueda sacar lo mejor de sí mismo. "No te voy a decir lo que tengas que hacer, sino que te voy a ofrecer las herramientas para que elijas la que más te sirve", explica.

No obstante, sí que hay algo que critica de la cultura del esfuerzo, y es que "tiene una parte negativa: que apenas te deja disfrutar de los éxitos". Ser una persona autoexigente puede llevarte a lo más alto sin disfrutar de la meta porque porque sientes que el camino ha sido demasiado fácil y que todos pueden hacerlo.

Aprender de los superiores y de los iguales

Pero alcanzar tus objetivos no significa que vayas a dejar de aprender, ya no solo de tus superiores, sino de los que te rodean. Touriño revela que habitualmente escucha a sus maestros pero también a los que están a su altura, o incluso por debajo, para continuar en un proceso constante de aprendizaje.