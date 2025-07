El Banco de España calienta el debate del impuesto sobre sucesiones con un polémico informe que defiende un tributo estatal

A principios de mes, el Banco de España publicó un informe analizando el impacto hipotético en la recaudación que tendría homogeneizar el impuesto sobre sucesiones y donaciones a nivel estatal para acabar con las diferencias regionales. El organismo estima que los ingresos del fisco se elevarían en unos 7.000 millones de euros anuales si el tributo aplicara la norma estatal, que no cuenta con las bonificaciones autonómicas. La institución encabezada por José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social durante el Gobierno de Pedro Sánchez, ha levantado polémica entre la oposición, que cree que hay una intencionalidad encubierta detrás del análisis para promover una reforma fiscal.

"El nombramiento a dedo de Escrivá como gobernador del Banco de España, cargo al que llega directamente desde uno de los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, ha comprometido la credibilidad e independencia de la institución", criticó Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. El Partido Popular, que gobierna en el grueso de las autonomías con bonificaciones, incluida Andalucía, ha sido un opositor en los últimos años al impuesto sobre las herencias, mientras que el PSOE ha sugerido en varias ocasiones unificar la normativa y aumentar las cuantías, particularmente a los legados más ricos.

Impuesto estatal sin bonificaciones

El informe del Banco de España analiza cuánto aumentaría la recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones si se eliminaran las bonificaciones autonómicas y se aplicara íntegramente la ley estatal. Según los autores del análisis, Isabel Micó y Roberto Ramos, con datos de 2022, la recaudación aumentaría en 7.000 millones de euros, pasando de los 3.200 millones de euros que ingresaron las Administraciones Públicas ese año a las 10.200 millones si aplicaran la ley nacional.

En España, el grueso de los impuestos son codependientes entre el Estado y las comunidades autónomas. En algunos casos, como el impuesto sobre la renta, cada Administración determina los importes e ingresan de manera conjunta el tributo, repartiéndose el dinero. En otros casos, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el tributo está cedido por completo a las autonomías.

La ley nacional se encarga de establecer las bases y generalidades del impuesto y actúa de manera supletoria a las comunidades. Si una autonomía no desarrollara una norma propia, recaudaría aplicando la ley estatal. En ese contexto, el informe del Banco de España plantea qué pasaría si todas las comunidades del régimen común recaudaran usando la ley nacional, cuyas tarifas no se modifican desde el año 2000, no tiene bonificaciones y apenas hay reducciones por parentesco.

Navarra y País Vasco, aparte

Como explicaba el economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre en un artículo de elEconomista.es la semana pasada, el propio informe contiene una limitación reseñable: no tiene en cuenta la recaudación de las haciendas forales de Navarra y País Vasco, las cuales tienen plena autonomía a la hora de diseñar el tributo. "Antes de que el impuesto de sucesiones se cediese a las comunidades autónomas en 1996, ya había problemas de deslocalización porque Navarra tenía una normativa mucho más favorable, 'y muchos ricos se iban a morir a Navarra'", indica De la Torre.

El informe obvia también el impacto recaudatorio de las donaciones, que están siendo bonificadas por las comunidades autónomas conforme aumentan los traspasos de viviendas y otras propiedades entre vivos. La ley regula las herencias y las donaciones de manera independientes. Las autonomías han focalizado los descuentos tributarios en las sucesiones, mientras que el grueso de la norma sobre las donaciones ha quedado en muchas regiones casi intacto.

Recaudación de las sucesiones

El informe del Banco de España alerta del "prolongado desequilibrio de las cuentas públicas españolas, caracterizadas por exhibir unos niveles elevados de déficit estructural y de deuda pública" al comienzo del análisis. Junto a la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, que también cita, enmarca este estudio sobre el aumento hipotético de la recaudación. A pesar de que los ingresos superarían los 10.000 millones de euros y se convertiría en el quinto tributo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones seguiría teniendo un peso menor en la recaudación.

Según datos de la Agencia Tributaria, los cuatro principales impuestos del país (renta, sociedades, IVA y tributos especiales) recaudaron en conjunto 281.000 millones de euros, el 95% de los ingresos tributarios de España. El año pasado, el país cerró con un déficit de sus administraciones públicas de 50.000 millones de euros, según cifras del Banco de España. El gravamen estatal sobre sucesiones aliviaría parte del saldo negativo, pero seguirían haciendo falta otras subidas de impuestos o recortes del gasto público para cuadrar las cuentas.