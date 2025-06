La alemana DwS asegura que "España se ha convertido en la tierra de las oportunidades" en solo 10 años

En medio de la crisis política que está azotando a España en las últimas semanas, la economía se ha convertido en esa especie de 'salvavidas' para el Gobierno. Aunque hay indicadores y datos que muestran que no todo es 'oro lo que reluce' (PIB per cápita, salarios, precariedad laboral, pobreza infantil...), en términos puramente 'macro', la economía de España sigue despuntando en Europa. El PIB es el que más crece entre las grandes economías y la creación de empleo, aunque se ha moderado, se mantiene como motor del mercado laboral europeo. Todo ello ha convertido a España en el destino predilecto de miles de ciudadanos de Latinoamérica para buscar una vida mejor. Desde la gestora alemana DsW creen que "España se ha convertido en la tierra de las oportunidades" para estos ciudadanos.

"A pesar de la aparición de algunos nubarrones, mantenemos el optimismo sobre las perspectivas económicas de España", señalan los economistas de DwS. Estos economistas apuntan a la recuperación de la inversión en bienes de equipo para sostener su argumentación, señalando que este es un buen indicador adelantado de la producción futuro. Es decir, normalmente las empresas no invierten en maquinaria y tecnología si no están anticipando una producción mayor, lo que su vez suele redundar en una mayor creación de empleo y PIB. Aunque la economía sigue presentando importantes deficiencias, la situación parece radicalmente opuesta a la de hace algo más de 10 años.

"Qué diferencia pueden marcar diez años. No hace mucho, España aún se encontraba en medio de una crisis económica y social. Muchos jóvenes protestaban enérgicamente por su falta de perspectivas laborales, mientras que otros abandonaban el país en masa y de forma silenciosa. Como ya señalamos, España parece haberse convertido en una tierra de oportunidades. Desde 2019, el número de trabajadores extranjeros ha aumentado en más de 1,2 millones, principalmente procedentes de Latinoamérica", asegura la gestora de Deutsche Bank.

Esto es algo que han destacado de forma muy positiva también otros grandes bancos de inversión como JP Morgan, que han afirmado que España se ha convertido en un ejemplo de integración de la población extranjera gracias a las similitudes culturales de los ciudadanos que viene de América del Sur. Venezolanos, argentinos, colombianos se han incorporado de forma rápida y fructífera al mercado laboral español, ayudando a generar esta suerte de 'milagro' laboral que está catapultando el PIB. La nota negativa es que esta tendencia no ayuda, por ahora, a mejorar el PIB per cápita de los que ya residían en España. La economía crece de forma extensiva (más factores de producción), pero la vida de los que ya estaban no mejora. Sin embargo, si conviene destacar que la vida de los que llegan mejor y mucho.

Desde JP Morgan señalaban que donde España realmente sobresalía es en "el aumento sostenido y rápido de la población en edad de trabajar, impulsado por la inmigración", destacan los expertos de JP Morgan. Es aquí donde está la miga. Un aspecto notable del reciente desempeño económico de España ha sido el impacto de la inmigración. El informe señala que en 2022, España registró la mayor migración neta en una década, con cerca de 750.000 personas. Desde entonces, los flujos migratorios se han mantenido fuertes, impulsados principalmente por la llegada de ciudadanos de América Latina (especialmente de Colombia, Perú y Venezuela) y Marruecos.

Esto se debe, en parte, a una política de inmigración aparentemente más abierta en comparación con otros grandes países de la zona euro, reza el informe. "Como resultado, la población en edad de trabajar ha crecido un 4% desde 2019, casi el doble de lo registrado en otras partes de Europa occidental y significativamente por encima de los flujos migratorios en Estados Unidos. Este aumento ha impulsado un crecimiento de la fuerza laboral más fuerte que en otras economías avanzadas", según los analistas del banco americano.

Los fondos Next Generation

"La apertura a los migrantes y a las inversiones extranjeras explica en parte, pero no en su totalidad, el sustancial desempeño económico superior de España en comparación con gran parte de la eurozona. España ha sido uno de los mayores beneficiarios del Fondo Next Generation, el programa de ayuda de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia", añaden los economistas de DwS.

"Gran parte del éxito reciente también refleja las reformas poscrisis financieras en la banca y el mercado laboral. Renegociar los contratos laborales se ha vuelto más fácil y ha animado a los empresarios a contratar personal fijo. Debido a los fuertes aumentos del salario mínimo, los ingresos de los españoles más pobres han aumentado más rápido que el salario medio", aseguran estos expertos, que se muestran muy optimistas con la economía española.

"En general, seguimos viendo buenas razones para mantener el optimismo", argumenta Ulrike Kastens, economista sénior para Europa en DWS. "Es especialmente alentador que la inversión en maquinaria y equipos finalmente se haya recuperado a sus niveles pre-covid. El turismo se mantiene bien y España también tiene cada vez más éxito en la exportación de otros servicios, como la consultoría tecnológica y la ingeniería. Sin embargo, dado que otros países europeos también están abordando finalmente algunos de sus cuellos de botella de crecimiento, queda por ver cuánto tiempo puede durar el rendimiento superior de España".

No obstante, estos expertos también advierten de que existen algunas nubes oscuras que ciernen sobre la economía modelo española. "El gasto en construcción, tanto en vivienda como en otros edificios, se desplomó en los años posteriores a la crisis, lo que provocó escasez de viviendas y un aumento de los alquileres, para satisfacción de los inversores inmobiliarios". Esta falta de oferta de vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza para miles de jóvenes y familias que no consiguen acceder a una vivienda, algo que no queda reflejado en el PIB, pero que es sin duda muy importante para el bienestar.