La patronal CEV y los sindicatos se reunirán con Mazón tras el choque con el PP por la financiación

Uno de los pocos frentes en que la unanimidad era prácticamente total en la Comunidad Valenciana, el de la reclamación de la reforma de la financiación autonómica, lleva meses seriamente comprometido por los intereses propios de populares y socialistas más pendientes de tirarse los trastos a la cabeza que de simplemente sentarse a intentar negociar. Una tensión que llega mientras Generalitat y Gobierno central se enfrentan por las entregas a cuenta.

En un hecho con escasos precedentes, el pasado lunes la patronal valenciana CEV y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, emitieron conjuntamente un comunicado criticando la postura del Partido Popular valenciano, al que acusaban de poder "poner en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna de la Plataforma per un Finançament Just, un espacio que durante los últimos nueve años ha permitido a la mayoría de la sociedad valenciana avanzar de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida".

Para los agentes sociales, que el PP intente convocar a esa plataforma cuando está claro que no hay el consenso político mínimo para hacer evidente el enfrentamiento supone un riesgo de fracturar uno de los pocos puentes en que hasta ahora primaban los intereses generales de los valencianos frente a los de cada partido.

"No tiene sentido convocar si no existen unas mínimas garantías de poder avanzar o alcanzar una declaración conjunta. Forzar un encuentro sin ese horizonte común puede contribuir más a debilitar el espacio que a fortalecerlo. De ahí que los agentes sociales esperen que el PP vuelva a la senda de consenso de la que ha hecho gala la Plataforma per un Finançament Just", señalaba.

Reunión la próxima semana

Tras el Pleno del Consell este martes, la vicepresidenta Susana Camarero ha asegurado que el diálogo social es "fundamental" y explicó que este mismo martes el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha tenido la oportunidad de hablar" con los representantes de la CEV y los sindicatos CCOO PV y UGT PV, a quienes ha planteado la propuesta de reunirse el próximo 25 de junio en el marco de una reunión de la Mesa del Diálogo Social para abordar la reivindicación de la infrafinanciación.

Según ha apuntado Camarero "en principio, han aceptado", por lo que la semana que viene debe celebrarse un encuentro que habrá que ver si sirve para acercar posturas tras la tensión en los últimos meses entre agentes sociales y una Generalitat Valenciana que modificó sus presupuestos para asumir recortes a patronal y sindicato como gesto hacia Vox.