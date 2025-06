Un abogado denuncia el último truco de las empresas para despedir a los trabajadores sin pagar indemnizaciones: "Puedes tener problemas con el paro"

Un despido es siempre una situación desagradable que pone al trabajador contra las cuerdas y ante la cual ha de sobreponerse rápidamente para proteger sus derechos, a veces incluso en el mismo momento de la comunicación del despido. La razón es que a veces las empresas tratan de maniobrar de forma artera para evitarse el pago de indemnizaciones al trabajador al que va a despedir.

Es lo que ha denunciado el abogado laboralista Juanma Lorente. A través de su cuenta de TikTok, el letrado ha informado de que algunas empresas optan por una treta que tiene como objetivo justificar el despido del trabajador y convertirlo en procedente, evitando el pago de indemnizaciones.

La situación comienza con la siguiente escena, según explica Lorente: "Imagina que la empresa te despide de manera verbal y te dice 'oye, que mañana no vengas'. Tú haces caso a la empresa y no vas, sin embargo, la empresa ni te entrega una carta de despido ni te da de baja en la Seguridad Social. Se espera tres o cuatro días para darte de baja, tres o cuatro días que tú no has ido".

En ese momento, cuenta el abogado, la empresa sí te entrega la carta de despido. "Y sorpresa, en la carta aparece que has dejado de ir a tu trabajo tres o cuatro días. Por lo tanto, el despido será legal", avisa el abogado.

Lorente advierte de que si la empresa llega a este punto, el trabajador habrá cometido un error "gravísimo", ya que se enfrenta a una situación muy complicada. "No tendrás derecho a indemnización y también puedes tener problemas con el paro por haber dejado de ir a tu trabajo supuestamente", afirma.

Por todo esto, dice Lorente, el trabajador debe estar preparado y saber qué hacer. "SI la empresa te dice verbalmente que no vayas más, tienes que seguir yendo hasta que no tengas una carta de despido firmada por la empresa o una baja en la Seguridad Social", es el consejo final del abogado.