Enfrentamiento entre la Junta de Extremadura y el PSOE por la legalidad en la tramitación de los proyectos mineros

La directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, ha reiterado que la Junta de Extremadura no impulsa sino que se limita a cumplir con la legislación vigente respecto a la tramitación de los proyectos mineros interesados en la región, mientras que el diputado del PSOE Alfonso Beltrán ha defendido otro modelo de desarrollo para el norte de Cáceres.

Beltrán, en una pregunta formulada este martes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Asamblea, se ha interesado por la postura de la Junta ante la publicación en el BOP de Cáceres el pasado mes de marzo de la admisión de la solicitud del permiso de investigación de recursos mineros denominado 'Esperanza'.

Dicho proyecto afecta a los términos municipales de Hernán-Pérez, Gata, Santibáñez el Alto, Villa del Campo, Villasbuenas de Gata, Cadalso y Torre de Don Miguel.

Al respecto, Raquel Pastor ha señalado, sobre el proyecto 'Esperanza', que se está en un "mero trámite de un permiso de investigación". "No sabemos si ni siquiera va a llegar a ser una mina y mucho menos a cielo abierto", ha dicho.

De este modo, ha informado de que la Junta de Extremadura ha admitido la solicitud del permiso de investigación 'Esperanza' para recursos de la sección C, que comprende litio, wolframio, estaño y molibdeno para 186 cuadrículas mineras en seis términos municipales.

"No significando que se haya concedido ningún permiso de investigación todavía. Actualmente, lo que ha hecho la Dirección General es continuar con la tramitación de una solicitud de un permiso de investigación", ha asegurado, además de añadir que, en este momento, se ha sometido a información pública.

Además, ha expuesto que los técnicos de su dirección general han emitido un informe favorable a la admisión definitiva de la documentación presentada por los promotores "siguiendo los procedimientos y la legislación vigente".

"Constatada esa viabilidad técnica y económica, pues lo único que se hace es someter a información pública -como usted bien sabe que hemos realizado- el proyecto de investigación y el plan de restauración", ha explicado, además de añadir que el plazo de alegaciones ha finalizado el 12 de mayo y que las mismas todavía no están contabilizadas.

También y, paralelamente a ese trámite, ha explicado, se han realizado las consultas sectoriales a todos los organismos afectados, a la Dirección General de Sostenibilidad, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a los ayuntamientos afectados, dando la condición de afectados a todos los consistorios que lo han solicitado.

Asimismo, Pastor ha apuntado que se ha recibido un requerimiento de subsanación de la Dirección General de Sostenibilidad en el que se pide detallar la cartografía de los nuevos accesos que pudieran proyectarse y los acondicionamientos necesarios sobre los caminos ya existentes que permitan el tránsito de la maquinaria hasta la coordenada de los sondeos y calicatas previstos.

Dicho requerimiento se ha trasladado al promotor y ha respondido a finales de mayo, tras lo que se ha remitido a la Dirección General de Sostenibilidad y se está a la espera de que responda.

"Estos informes, igualmente que como con las alegaciones, serán tenidos en cuenta para los siguientes trámites del permiso de investigación", ha asegurado.

El PSOE defiende otro modelo de desarrollo

Por su parte, Alfonso Beltrán ha mostrado la apuesta de su partido por otro modelo de desarrollo para, en este caso, el norte de Cáceres, y que consista en un desarrollo sostenible que permita a sus habitantes seguir viviendo en los pueblos, por lo que ha considerado que si la Junta de Extremadura permite o apoya estas explotaciones "hará un daño irreparable".

Asimismo, y sobre el proyecto 'Esperanza', ha señalado que los alcaldes de los municipios a los que afecta, muchos de ellos del PP, ha dicho, se han mostrado en contra del mismo y han firmado un manifiesto en este sentido.

"El desarrollo del norte de Cáceres no pasa por abrir minas a cielo abierto. Desde que tenemos autonomía en esta tierra hemos apostado por la agricultura, la ganadería, el turismo, la energía limpia, por empresas que transformen nuestros productos. En definitiva, por lo que se llama el desarrollo sostenible", ha dicho el socialista.

Así, ha demandado conocer la opinión política del Ejecutivo regional sobre estos proyectos para el norte de Cáceres y si están a favor o en contra de estas explotaciones "más allá de la legalidad", que, como supone el diputado, "van a cumplir, como no puede ser de otra forma".

"Una vez que estos proyectos tengan los parabienes legales, ¿ustedes políticamente van a impulsar estos proyectos en el norte de Cáceres? Es que eso es lo que yo quiero que ustedes respondan. Simplemente eso. Y, si no, habrá que preguntárselo a la consejera si usted no se atreve o no lo sabe", ha aseverado.

No obstante, Beltrán ha asegurado que su partido tiene "claro" cuál es el modelo de desarrollo que quiere para el norte de Cáceres y, en este caso concreto, para la Sierra Gata, cuyos alcaldes, ha insistido, están en contra del proyecto minero 'Esperanza'.

Por ello, el diputado socialista ha considerado que si la "gran mayoría" de la población de Sierra Gata está en contra de esta incitativa se debería "como mínimo" escuchar a los alcaldes, además de referirse a la existencia de "dudas" sobre la empresa promotora.

"La comarca de Sierra Gata no quiere minas a cielo abierto. Y no vamos a parar hasta que estos proyectos decaigan o se retiren, porque así lo quiere el pueblo de la Sierra Gata", ha incidido.