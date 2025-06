Simon Nixon (analista): "La rivalidad de EEUU y China es mucho más peligrosa que la de la Unión Soviética en la Guerra Fría"

Simon Nixon es uno de los periodistas y analistas económicos más influyentes del panorama global. Este experto que ha pasado por varios de los medios más prestigiosos del mundo es hoy editor de Wealth of Nations en Substack, una publicación centrada en economía política y geoeconomía europeas, mientras que colabora habitualmente con medios como The Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times o la revista Prospect. Por si fuera poco, este historiador de formación fue dos veces finalista del European Press Prize por su cobertura de la crisis del euro. Antes de dedicarse al periodismo, Nixon conoció el mundo de la economía desde dentro trabajando varios años en banca de inversión. Nixon estuvo en Madrid hace unos días, participando en un evento que Aspen Institute España organizó junto a Kreab, lo que nos ha brindado la oportunidad de realizar una entrevista en la que este analista reflexiona sobre el ascenso de China, el papel de Estados Unidos, los desafíos de la deuda y el incierto futuro del orden económico global.

La economía mundial está perdiendo impulso, la incertidumbre está aumentando y todo indica que el comercio global sufrirá bajo el peso de los aranceles. ¿Cree que el mundo se dirige hacia una recesión global, o al menos que las economías occidentales o avanzadas se acercan a una?

No creo que, en este momento, una recesión global sea el escenario más probable, siempre y cuando el comercio tipo TACO (siglas en inglés para Tecnología, Automatización, Comercio y Organización) continúe desarrollándose y ya hayamos pasado el "pico de aranceles". Dicho esto, la incertidumbre persistente sin duda tendrá un efecto atenuante sobre el crecimiento, especialmente en Estados Unidos, donde existen claros riesgos de estanflación. Y, por supuesto, si se reanudan las escaladas en las guerras comerciales, las perspectivas se oscurecerían rápidamente.

Estados Unidos no parece dispuesto a dejar que China lo supere económica y tecnológicamente sin ofrecer resistencia. ¿Cree que EEUU y China están cayendo en la llamada 'trampa de Tucídides'?

Creo que la rivalidad entre Estados Unidos y China es mucho más peligrosa que en épocas anteriores de competencia entre grandes potencias, porque ambas están mucho más interconectadas que, por ejemplo, EEUU y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Esto genera múltiples puntos de estrangulamiento, por ejemplo, en los chips o minerales críticos, que pueden ser utilizados como armas de una manera que solo puede alimentar las tensiones. Además, esta rivalidad se está desarrollando en todos los aspectos de la sociedad, desde el espacio informativo hasta el comercio, y en todas las geografías, por lo que, incluso si logran evitar una confrontación directa, existe el riesgo de guerras por delegación (guerras proxy) en múltiples frentes.

En esta lucha económica y geopolítica por el poder entre EEUU y China, ¿quién cree que prevalecerá y por qué?

Creo que está claro que la administración Trump subestimó lo mucho que ha avanzado la tecnología china, a pesar de (o quizás precisamente por) los intentos de EEUU por contenerla. El momento "DeepSeek" fue una verdadera llamada de atención. Desde entonces, se ha hecho evidente que China también se está poniendo al día en el ámbito de los chips avanzados. Y, por supuesto, domina muchas de las tecnologías limpias que impulsarán el futuro, tecnologías que Trump, de forma bastante extraña, está tratando de sabotear en EEUU. Pienso que quien prevalezca será quien tenga las alianzas más sólidas y el mayor poder blando. Eso aún debería ser EEUU, pero Trump parece empeñado en sabotear eso también.

¿Cómo cree que será el nuevo orden mundial? ¿Habrá una nación dominante, como hemos visto en las últimas décadas con EEUU, o nos dirigimos hacia una nueva era o un orden fundamentalmente diferente?

Está claro que nos estamos moviendo hacia un nuevo orden mundial multipolar, y la administración Trump ha reconocido esto. La gran incógnita es hasta qué punto ese nuevo orden funcionará bajo algún sistema amplio de gobernanza global, supervisado por instituciones multilaterales actualizadas y reformadas, o si se revertirá a un mundo al estilo del siglo XIX, con esferas de influencia. Es evidente que algunos en la administración Trump, y probablemente el propio Trump, prefieren esto último. Creo que eso sería muy peligroso, no solo por el grado de interconexión existente, sino porque muchos países de Europa y del Sur Global no quieren convertirse en estados vasallos en el imperio de otro.

Dentro de estas dinámicas cambiantes, ¿cree que también estamos asistiendo al principio del fin del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial? ¿Qué monedas podrían reemplazarlo? ¿Cree que el euro tiene alguna posibilidad real de convertirse en la moneda más importante del mundo?

Si estamos presenciando el comienzo del fin del dólar como moneda de reserva mundial, ese final aún está muy lejos, principalmente porque actualmente no hay una alternativa viable. Pero sí hemos visto cierta erosión en el estatus del dólar como refugio seguro, tras los movimientos recientes inusuales tanto en el dólar como en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Eso refleja preocupaciones sobre una política estadounidense errática, temores sobre la sostenibilidad de la deuda de EEUU y preocupación por el ataque de Trump al Estado de Derecho. Creo que eso apunta a un dólar más débil y rendimientos más altos. Al mismo tiempo, la utilización del sistema financiero como arma por parte de EEUU (algo que comenzó mucho antes de Trump, pero que él amenaza con intensificar, incluso contra aliados) fomentará que el resto del mundo busque alternativas. Hasta ahora, los grandes beneficiarios han sido el oro y, en cierta medida, el bitcoin. El euro tiene la oportunidad de aumentar su cuota en las reservas, pero para convertirse en un rival serio, la UE tendría que emprender profundas reformas en su gobernanza y economía, emitir más deuda común y convertirse en un actor geopolítico real. Lamentablemente, no veo mucho apetito para eso en este momento.

He leído que también es historiador. No sé en qué época está especializado, pero ¿ve algún paralelismo histórico entre el actual declive del dominio occidental y la caída de grandes imperios del pasado, como el Imperio Romano?

La mayoría de las grandes potencias en la historia han caído porque se han endeudado en exceso militar y financieramente, con ambos factores estrechamente vinculados. El endeudamiento excesivo fue un factor clave en la caída del Imperio Romano, ciertamente, pero también en la de la Francia del Antiguo Régimen, el Imperio Otomano en el siglo XIX y el Imperio Británico en el siglo XX tras las dos guerras mundiales. Para ser justos con la administración Trump, son claramente conscientes de esto, y muchas de sus políticas económicas pueden entenderse desde la óptica del control de la deuda. Lamentablemente, la operación de recorte de gasto federal estilo DOGE de Elon Musk no dio muchos resultados, y los aranceles no van a generar los billones de dólares prometidos a menos que Trump reavive las guerras comerciales, lo cual hundiría la economía. Mientras tanto, los republicanos parecen decididos a aprobar grandes recortes fiscales. Muchos de sus argumentos —que los recortes fiscales se pagarán solos mediante un mayor crecimiento— son los mismos que usó Liz Truss para justificar su desastrosa mini "budget".

La próxima crisis parece estar a la vuelta de la esquina. A juzgar por lo que estamos viendo en los mercados de deuda, muchos sugieren que podría desencadenarse por la deuda soberana. Con países como Francia, Italia, España, EEUU y Reino Unido fuertemente endeudados, ¿cree que nos acercamos a una crisis de deuda soberana?

¡Quién sabe qué provocará la próxima crisis financiera! Una cosa que he aprendido es que las crisis pueden empezar en cualquier lugar, a menudo donde menos te lo esperas. La crisis financiera global comenzó con problemas en dos pequeños hedge funds gestionados por BNP Paribas. El desastre de Liz Truss fue provocado por un problema en lo que deberían haber sido fondos de pensiones muy conservadores en Reino Unido. Recientemente, hemos visto señales de estrés por la volatilidad del dólar y los bonos en Taiwán y Japón. Siempre hay alguien, en algún lugar, con demasiada deuda. Un área preocupante es el vasto mercado de deuda privada en EEUU que ha crecido en la última década y es extremadamente opaco. Nadie tiene una buena explicación de cómo todo ese endeudamiento privado ha resistido el fuerte aumento de los tipos de interés en los últimos cuatro años. Pero incluso si surgen problemas en estos mercados, otra lección de los últimos 25 años es no subestimar la capacidad de los bancos centrales para seguir haciendo malabares con la deuda EEUU parece dispuesto a emprender una gran desregulación bancaria que inyectará aún más apalancamiento en el sistema. Eso podría reducir el riesgo de una crisis ahora, pero a costa de almacenar más problemas para el futuro.

Los niveles de deuda pública en muchos países son cada vez más insostenibles. ¿Cree que los gobiernos planean reducir esa deuda mediante una mayor inflación —una especie de impago indirecto— o prevé impagos reales a los acreedores?

Existen ciertamente serias dudas sobre la sostenibilidad de la deuda en muchos países en desarrollo, y la rivalidad entre EEUU y China puede dificultar aún más resolverlas. En las economías avanzadas, el problema es cada vez más la falta de crecimiento en lugar de la alta inflación, como ocurría antes de la pandemia. El argumento optimista es que la inteligencia artificial está a punto de desencadenar un auge de productividad que hará desaparecer estos problemas. Pero no estoy convencido de eso, y ciertamente dudo que el impacto sea lo suficientemente grande o llegue lo suficientemente pronto como para aliviar las presiones fiscales en Europa. La mejor manera de que Europa aumente su tasa de crecimiento sería implementar las reformas del mercado único recomendadas en los informes de Draghi y Letta. Preocupa lo poco que se ha avanzado en todo eso.

Es cierto que la inflación ha bajado considerablemente en Europa, pero los gobiernos siguen gastando cantidades récord tanto en términos absolutos como en proporción al PIB. Ahora, con un aumento del gasto militar por delante, la demanda agregada podría aumentar aún más. ¿Ve un riesgo de que la inflación vuelva a dispararse pronto, ya sea en Europa o en EEUU?

Creo que el enorme aumento del endeudamiento y el gasto en Alemania es algo positivo para la economía europea, aunque mucho dependerá de cuándo, dónde y cómo se gaste. También está claro que todos los países europeos deben aumentar su gasto en defensa, aunque, desde el punto de vista de la justicia intergeneracional, creo que es moralmente incorrecto pagar esto con deuda. Lo preocupante es lo difícil que les resulta a los gobiernos reducir el gasto. En Reino Unido, por ejemplo, tenemos un gobierno con una gran mayoría, elegido hace menos de un año con la promesa de tomar "decisiones difíciles", que no solo planea revertir sus recortes de bienestar —muy pequeños, por cierto— sino también introducir nuevos derechos. No creo necesariamente que esto conduzca inevitablemente a una mayor inflación porque los bancos centrales se encargarán de eso. Pero sí llevará a mayores costes de endeudamiento y a que el Estado desplace al sector privado, lo cual es negativo para el crecimiento.

No sé si sigue de cerca la economía argentina, pero las políticas de Javier Milei parecen estar dando resultados macroeconómicos, al menos por ahora. ¿Cree que Argentina va por el buen camino? ¿Cómo ve el futuro del país?

A simple vista, lo que ha conseguido Milei parece notable. La cuestión es si esos logros son sostenibles. Las condiciones políticas en Argentina le permitieron hacer cosas radicales porque el país estaba en una crisis profunda que llevaba décadas. Grecia también pudo llevar a cabo reformas significativas y una consolidación fiscal bajo una presión extrema de los acreedores durante la crisis de deuda de la eurozona. Pero me preocupó escuchar, cuando estuve en Grecia recientemente, que las viejas patologías están empezando a regresar. Cambiar la economía política de un país requiere algo más que recortar gastos. Requiere nuevas instituciones y procesos que aseguren que las nuevas formas de operar se arraiguen.