El 72% de pymes moviliza a sus equipos internos para enfrentar contrataciones

En el exigente contexto laboral actual en el que las dificultades para atraer y fidelizar talento afectan a empresas de todos los tamaños, las pequeñas y medianas empresas siguen demostrando su capacidad de adaptación y ya son el 72% las que están movilizando equipos internos para afrontar las dificultades de contratación de nuevos perfiles, consolidándose como el segmento que más ha optado por esta medida. Es una de las principales conclusiones del III Estudio de Retos y Tendencias en RRHH elaborado por Pluxee.

El informe también muestra que el 98% de las pequeñas empresas (con menos de 50 empleados) y el 95% de las medianas (entre 50 y 250 empleados) han afrontado dificultades para cubrir posiciones en sus empresas durante el pasado año.

La formación es también una de las estrategias de mayor peso para las pymes en 2025. De hecho, el 82% de las medianas tienen previsto un plan formativo para sus empleados este año, diez puntos por encima de las empresas de más de 250 empleados. (72,2%). En cuanto a las empresas con menos de 50 empleados, el 54,1% de ellas contará también con planes de formación en 2025, seis puntos por encima que el pasado año (48,6%).

Aunque el grado de implantación de planes de beneficios es más reducido en empresas medianas y pequeñas que en aquellas de mayor tamaño, la tendencia apunta al alza y se aprecia un incremento gradual en la adopción de este tipo de estrategias, también en las empresas más pequeñas.

De hecho, según el citado informe, el 35,8% de las pequeñas empresas ya ofrece algún tipo de beneficio para empleados -ya sea como beneficio social o retribución flexible-, lo que supone un incremento de 9 puntos respecto al pasado año (27%). En el caso de las medianas el porcentaje asciende al 65,4% y se acerca a los niveles de las empresas de más de 250 empleados, que lo hacen en un 80,5% de los casos. Esta tendencia se refleja también en la percepción de los propios empleados: un 64% de pequeñas empresas y un 72% de medianas preferiría recibir un modelo retributivo que incluya beneficios, muy por encima de aquellos que prefieren el modelo salarial tradicional -sin beneficios sociales o retribución flexible-.

En cuanto a los beneficios más valorados por empleados de pymes destacan el seguro de salud, la tarjeta de comida, la tarjeta transporte, el seguro de jubilación y la formación profesional.