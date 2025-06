Saiz quiere devolver a las mutuas el poder de dar de alta las bajas laborales más largas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones vuelve a mirar a las mutuas para abordar el incremento de las bajas por incapacidad temporal (IT). La propuesta presentada a los negociadores de la patronal y los sindicatos el lunes abre la posibilidad de que las mutuas puedan dar el alta a los trabajadores que se encuentren de baja por una lesión producida en el trabajo desde hace más de un año. Ahora las entidades colaboradoras solo pueden certificar la recuperación de los pacientes durante los primeros 365 días de IT, pese a que tradicionalmente habían asumido toda la gestión de los procesos por contingencias profesionales.

Se trata de una de las medidas esbozadas por el departamento que dirige Elma Saiz para abordar la duración de estas bajas. Las fuentes próximas a la mesa consultadas por este periódico inciden en que este es un cambio menor y reducen su potencial impacto a unos pocos casos, dado que en las contingencias comunes (las que tienen lugar fuera del ámbito profesional) que se ven más afectadas por la saturación del sistema público, las mutuas solo podrán proponer el alta de forma que la decisión seguirá en manos de los médicos de los servicios públicos.

Las fuentes del diálogo social consultadas inciden en que se trata de un documento que está "verde" y al que le falta "maduración" y en el que solo se aborda una pequeña parte del problema. El grueso de las medidas adelantadas por elEconomista.es se centran en los procesos de más de 365 días, a pesar de que estos representan menos de un 3% del conjunto de las bajas de incapacidad temporal. Si bien es cierto que en los últimos años también se ha registrado un incremento en este tipo de procesos, que han pasado de sumar 45.000 bajas en 2020 a 210.000. También han crecido las que superan los 545 y 730 días de duración, de acuerdo con estas mismas fuentes.

Parece que Seguridad Social busca atender la demanda elaborada por las mutuas desde el año 2005, cuando la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado transfirió al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el control exclusivo de los procesos de más de 360 días.

Es por ello que desde el ámbito de las mutuas subrayan que esta problemática se extenderá mientras no les concedan la capacidad de gestionar las altas de las bajas por contingencias comunes. Las mutuas defienden su contribución al tratamiento de los trabajadores frente a las reticencias expresadas por los sindicatos a ceder las altas a estas entidades colaboradoras. En este sentido, cuestionan por qué pueden asumir la recuperación de una lesión que se ha producido en el trabajo, pero no se les da la potestad de certificar que el trabajador se ha recuperado si esta misma lesión se produce fuera del trabajo.

El propio secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, reconocía ayer en rueda de prensa que la propuesta para recuperar la capacidad de las mutuas de dar el alta en los procesos profesionales es un detalle técnico que apenas cambia la situación de partida, en la que ya cuentan con esta competencia durante el primer año. "Las mutuas gestionan casi todos los procesos de IT de contingencias profesionales y gestionan la prestación económica de procesos de IT por contingencias comunes. Durante el primer año las mutuas hacen propuestas de alta por mejoría, no es una novedad, pero una de las cuestiones que se plantea es que esas propuestas de alta puedan llevarse más allá de los 365 días". Sin embargo, aunque se trate de una cuestión técnica, sí es un guiño del Ministerio a las mutuas, que llevaban años tratando de recuperar este derecho.

En este sentido las fuentes consultadas apuntan hacia la capacidad de proponer altas por incapacidad permanente como elemento más novedoso. En concreto la medida mencionada en el papel enviado por Seguridad Social a agentes sociales el viernes pasado abre la puerta a que las mutuas también puedan realizar informes para proponer a la inspección médica la declaración de incapacidad permanente de un trabajador en procesos de baja de menos de 365 días.

Con estas propuestas, la cartera dirigida por Elma Saiz se vuelve a acercar a las mutuas para abordar el aumento de incapacidad temporal. Lo hace, sin embargo, con la anterior solución todavía a medias. Las fuentes consultadas recuerdan que el Ministerio cerró un acuerdo en el mes de julio con patronal y sindicatos para que estas entidades asumieran el tratamiento de las bajas por causas traumatológicas con el objetivo de reducir la incidencia de la IT. Casi un año después, advierten dichas fuentes, los convenios con las Comunidades Autónomas siguen sin desarrollarse. Y, por tanto, el acuerdo no se ha puesto en funcionamiento.

Más control sobre la gobernanza de las entidades colaboradoras

Otra de las cuestiones que aborda la propuesta de Seguridad Social es "mejorar la gobernanza de las mutuas, reforzando su dirección y tutela", una medida que en este caso hace un guiño a los sindicatos. La propuesta de Saiz, aunque no especifica el cómo, introduce la idea de que tanto Seguridad Social como las organizaciones empresariales y sindicales puedan participar en la mejora de la gobernanza de estas entidades "por la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan".

No obstante, la mera referencia a la intervención en su gobernanza ha molestado entre las mutuas. En este sentido, estas entidades colaboradoras defienden que su naturaleza es privada y que, por tanto, las decisiones de gobierno pertenecen a la junta de administración y no a la Administración ni a los agentes sociales. Estas entidades se amparan en que son asociaciones privadas de empresarios que colaboran en la gestión de prestaciones. En este sentido reconocen que la medida no les gusta y aseguran que las mutuas son parte de la solución al aumento en incapacidad temporal, no el problema. Aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sí menciona la propuesta dentro de los objetivos de la reforma, no la desarrolla en el apartado de medidas. Es decir, no da pistas sobre cómo podría ser esta mejora de la gobernanza, ni la forma en la que pretende reforzar su dirección y tutela.

Además del desarrollo de esta propuesta, el departamento de Saiz todavía tiene otras medidas que concretar. De hecho, otra de las cuestiones que deja en el aire es la definición de las patologías que se verían acogidas a la reincorporación progresiva al trabajo. El papel menciona que la reforma afectará a procesos de larga duración (de más de 189 días) derivados de determinadas patologías. Y es que, aunque en esta ocasión la ministra no ha especificado, anteriormente sí ha mencionado la posibilidad de que la reforma incluya a pacientes oncológicos en periodos en los que no reciben tratamiento.