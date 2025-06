La AEAT confirma una deducción de más de 1.350 euros para los contribuyentes que compraron una casa antes de 2013

Millones de contribuyentes españoles que se enfrentan estos meses al trámite de presentación de la declaración de la Renta podrán beneficiarse de una deducción de carácter estatal siempre que comprasen su casa en el pasado, antes de 2013. En estos casos, el beneficio puede llegar a ser de más de 1.350 euros.

Tal y como publica la Agencia Tributaria en su Manual de Renta 2024-2025, entre las deducciones estatales de la cuta general se encuentra la 'deducción por inversión en vivienda habitual', que se concede a las personas que ya se venían beneficiando de ella antes de que una reforma legal la cortase en 2013. Para operaciones a partir de ese año, ya no es posible aplicar esas deducciones en la cuota.

En concreto, se concede esta deducción a las actuaciones de adquisición, construcción, rehabilitación y ampliación de la vivienda habitual llevadas a cabo antes de 2013 pero que se siguieron abonando en el ejercicio de 2024, evidentemente mediante el pago de una hipoteca.

Qué contribuyentes pueden beneficiarse de la deducción por vivienda habitual

Hacienda establece dos grupos de contribuyentes que tienen derecho a la deducción:

Personas que compraron una vivienda con anterioridad a 2013 o a partir de 2013 siempre que hubiesen pagado cantidades para la construcción de la misma antes del 1 de enero de 2013.

Personas que pagaron cantidades en concepto de obra (ya sea de rehabilitación o ampliación de la vivienda), siempre que empezasen antes de 2013 y terminasen antes de 2017.

Estas personas, indica Hacienda, han de haberse beneficiado de la deducción en periodos impositivos anteriores a 2013 para poder aplicarse de nuevo la deducción, "salvo no hubiera podido practicarse por no superar a las cantidades invertidas en viviendas anteriores".

Además, el organismo señala otro caso que sirve de excepción: tampoco será necesario acreditar esas deducciones antes de 2013 cuando el contribuyente no estuvo obligado a presentar la renta por sus bajos ingresos y cuando, habiendo presentado la declaración, no tuvieron derecho a la deducción por no tener cuota íntegra para poder aplicársela.

Cuantía de la deducción por vivienda habitual

De acuerdo con la información de la Agencia Tributaria, la deducción por inversión en vivienda habitual tiene una base máxima de deducción de 9.040 euros anuales y dos tramos, uno estatal del 7,5% y otro autonómico del 7,5%, por lo que la deducción máxima es del 15% y 1.356 euros anuales.

Solo en un caso puede ser mayor: Cataluña reconoce un 9% en lugar de un 7,5% de tramo autonómico en aquellos contribuyentes de 32 años de edad o menos, que estuviesen al menos 183 días de 2024 en paro, con discapacidad de al menos un 65% o que formen parte de una unidad familiar que tenga al menos un hijo en la fecha de devengo.