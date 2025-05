La falta de presupuestos hunde la inversión pública que necesitaría 15.000 millones anuales

La prórroga de los Presupuestos del Estado en 2025 está dañando fundamentalmente la inversión pública en España que necesitará, al menos, un aumento de 15.000 millones anuales para recuperar competitividad, según un informe presentado este martes por el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Iñigo Fernández de Mesa. Eso sin contar con el gasto este año es expansivo y subirá 0,7 puntos porcentuales.

Las consecuencias negativas de la prórroga, más bien de las sucesivas prórrogas, son de todo tipo: institucionales, democráticas e instrumentales "porque no hay planificación ni ejecución", ha afirmado Fernández de Mesa. Pero en el plano económico van a crear problemas de gran calado como es el hundimiento de la inversión pública , que repercutirá en la privada, y en el aumento de la deuda pública a largo plazo.

El gasto en inversión está "en atonía" pero el corriente sigue aumentando y, según el IEE, pues solo en consumo público se van 13.000 millones de euros y 16.000 millones en pensiones. Hasta tal punto que Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador del informe, ha manifestado que "sospecho que los fondos Next Generation están sufragando gasto corriente y no solo inversiones que es lo que marca la normativa.

El estudio presentado este martes "La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado" sostiene que hay un factor determinante para que algunas cosas salgan bien, como por ejemplo la corrección del déficit, y ese factor no es otro que los 37.000 millones que ingresa el Estado. "El 60% provienen de la gran recaudación de impuestos por el crecimiento económico, sobre todo del IRPF y de Sociedades. En el primer caso ha influido mucho la no deflactación de la tarifa , lo que está perjudicando a las clases medias", ha señalado el presidente del IEE. También contribuyen las cotizaciones sociales "que suponen más costes laborales y menos contrataciones".

La falta de inversión está repercutiendo "en el deterioro de muchos servicios", añade Fernández de Mesa y la falta de planificación presupuestaria provoca riesgos sobre cómo afrontar los gastos en intereses de la deuda, los de defensa o los de catástrofes como la Dana en la Comunidad Valenciana.

Cuentas para 2026

Si en 2025 estamos viviendo en España con los Presupuestos del Estado preparados en 2022 para el año siguiente, los expertos temen que haya nuevas prórrogas. Juan José Rubio que la preparación de las cuentas públicas debe hacerse en el segundo y tercer trimestre del año anterior a su vigencia pero "hasta ahora no sabemos nada al respecto". No hay orden ministerial ni los ministerios han recibido ninguna información sobre los presupuestos del próximo año. "Ya se va con retraso y, aunque se puede sacar tiempo, no se están cumpliendo los pasos previos y necesarios", ha indicado Rubio.

Para este catedrático, en esta "anomalía" sería recurrir al Tribunal Constitucional. "No debería desdeñarse esta salida, subraya Rubio, porque los grupos políticos, aunque no haya ley, tienen capacidad para recurrir al TC". Rubio opina que un recurso a las prórrogas crearía un cuerpo jurídico de cara al futuro, "habría jurisprudencia constitucional y obligaría a buscar soluciones".

